'Kafesin kapısını kilitlerseniz, kuş kaçıp gitmek ister: Bir yastıkta nikahsız 42 yıl... 'İnsanların bizim ilişkimizden başka derdi yok mu!'

Haberin Devamı

Üstelik bu konuda işi resmiyete dökmenin de bir anlamı yok... Şöyle bir geriye dönüp bakıldığında sadece bir yıl hatta birkaç ay süren evlilikler olduğunu da bu dünyayı takip eden herkes biliyor.

42 YIL BİR YASTIKTA YAŞLANDILAR

Yine de bunca pırıltı arasında kendi hayatlarını kuran, hiç evlenmemiş olsalar da tam 42 yılı birlikte geçiren, hayatı acısıyla tatlısıyla paylaşan bir ünlü çift var: Goldie Hawn ile Kurt Russell.

Hiçbir zaman nikah defterine imza atmasalar da eski evliliklerinden olanlar da dahil bütün çocuklarını birlikte büyüttü iki ünlü oyuncu. Sonradan yıllar içinde dünyaya gelen ortak çocukları ve torunlarıyla da kocaman bir aile oldular...

Haberin Devamı

Özetle neredeyse yarım asırdır, beraberliklerini başarılı bir şekilde sürdürüyorlar.

Peki nasıl oluyor da gösteri dünyası gibi bu kadar "kaygan" bir zeminde bunu başarıyorlar? İşte bu işin sırrını da Goldie Hawn anlattı.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında 81 yaşına giren Goldie Hawn, geçtiğimiz günlerde The Ban Buettner Podcast'e konuk oldu.

Orada da 74 yaşındaki Kurt Russell ile 42 yılı deviren mutlu birlikteliğinin sırrı hakkında önemli ipuçları verdi.

'KAFESİN KAPISINI KAPATIRSANIZ KUŞ UÇUP KAÇMAK İSTER'

Goldie Hawn, aslında Russell ile ilişkilerinin temelinde hala birbirlerine karşı fiziksel bir çekim hissettiklerini belirtse de daha önemli bir ayrıntıyı öne çıkardı. Tek kelimeyle "özgürlük..."

Goldie Hawn bu konuda şunları söyledi: "Benim kuşlarla bir ilişkim var" sözleriyle anlatmaya başladı. Sonra da şöyle devam etti: "Ben bir kuşum. Eğer kafesimin kapını açık bırakırsanız, asla uçup gitmeyebilirim. Ama eğer kafesin kapısını kapatırsanız, özgürlüğüme ve bağımsızlığıma kavuşmak için bütün tüylerimi yolabilirim."

Yılların oyuncunu Hawn'ın anlattığına göre çiftler birbirlerine "kendileri olma" özgürlüğünü verirlerse bu da ilişkilerinde başarıyı beraberinde getirir.

Haberin Devamı

Goldie Hawn, "Evlensek bile artık 42 yıl geçtiği için değişen bir şey olmazdı" diye konuştu.

Kendisine neden Kurt Russell'ı seçtiği sorulduğunda da "Çünkü ona saygı duyuyorum, muhteşem bir insan" diye yanıt verdi.

'İNSANLAR NEDEN BİZİM EVLENİP EVLENMEDİĞİMİZLE İLGİLENİR Kİ?'

Bundan bir süre önce Kurt Russell da Variety'ye verdiği bir röportajda bunca yıl birlikte olmalarına rağmen neden hiç evlenmediklerini anlatmıştı...

Russell "Bize sürekli olarak ne zaman evleneceğimiz, neden hala evli olmadığımız soruluyordu. Biz de insanların neden bununla kimlerin neden ilgilendiğini konuşuyorduk birbirimizle. Çocuklarımıza sorduk... Onlar bizim evli olup olmamamızla ilgilenmiyordu. Biz de ilgilenmiyorduk" diye anlattı durumu.

Haberin Devamı

Goldie Hawn ile Kurt Russell, ilk olarak 1966 tarihli The One and Only, Genuine, Original Family Band'in setinde bir araya geldiler. Ama o dönemde hemen ilişkileri başlamadı. İkisi de kendi hayatlarına döndüler. Ta ki 1983 yılında birlikte oynadıkları Swing Shift adlı filmin setinde yeniden buluşana kadar. Yıllar sonra tekrar karşılaştılar ve bu kez aşk onları buldu.





'ROLÜ ALMASAM DA OLUR AMA SENİ GÖRMEK İSTERİM'

Goldie Hawn, katıldığı bir programda o filmin setinde bir süre yan yana oturduklarını anlattı konuk olduğu programda. Söylediğine göre Kurt Russell kalkıp gitti.

Ama sonra odanın karşı tarafına gidince arkasına döndü ve Goldie Hawn'a "Bu rolü almasam da sorun değil ama seni yeniden görmek isterim" dedi. O an Hawn'a göre son derece romantikti.

Elbette Hawn da o dönemde genç olan Kurt Russell'ın yakışıklılığından etkilenmişti. Zaten Russell bir süre sonra Goldie Hawn'ın eski evliliğinden dünyaya gelen iki çocuğuyla yaşadığı eve ziyarete gitti.

Gelin gerisini Hawn'dan dinleyelim: " İki küçük çocuğum vardı. Oliver 6, Katie de 4 yaşındaydı. Kurt, onların uyuduğu yatak odasına gitti ve ikisini de uzun uzun seyretti."

Haberin Devamı

ONA 'VURULDUĞU' AN

Russell'ın aile hayatına bu kadar ilgili olması da Hawn'ı çok etkiledi. İçinden onun ne kadar harika bir adam olduğunu geçirdi.

O anlar hakkında şöyle konuştu Goldie Hawn: "Tam bir aile adamıydı... Onlara uzun uzun baktı, onları hissetti. Sonra biz diğer odaya gittik ve orada sohbet ettik."

O gece öyle geçti Goldie Hawn'un anlattığına göre. Bir gün çocukları Kate ve Oliver onu sette ziyarete gitti.

İşte o anda iki çocuğunun Kurt Russell ile kurduğu iletişim de ünlü oyuncunun çok hoşuna gitti. O an hissettiklerini şöyle ifade etti Goldie Hawn: "Açıklayamam ama o benim aradığım adamdı."

Haberin Devamı

BAĞLILIK, DÜRÜSTLÜK VE ŞEFKAT: Hawn, bir röportajında Kurt Russell ile birlikteliğinin nasıl olup da bu kadar uzun ve sağlam olduğunu anlatmıştı. "Kendimi zaten ona adamış hissediyorum. Evlilikten beklenen de zaten bu değil mi? Bağlılık, dürüstlük, şefkat ve sevgi olduğu sürece sorun yok. Çocuklarımızı çok iyi yetiştirdik, bu konuda iyi iş çıkardık. Bütün bunlar için de evlenmeye gerek yoktu zaten." Goldie Hawn, her sabah uyandığında sevgilisini yanında görmenin hoşuna gittiğini de sözlerine ekledi.





Goldie Hawn ve Kurt Russell bu uzun ilişkilerinden Wyatt adında bir erkek çocuk sahibi oldu. Hawn'ın eski kocası Bill Hudson'dan Kate ve Oliver adında iki oğlu bulunuyor. Kurt Russell ise eski karısı Season Hubley'den Boston adında bir erkek çocuk sahibi. Çiftin sekiz tane de torunu var.





Hawn ile Russell, ünlü yıldızın eski evliliğinden dünyaya gelen kızı Kate Hudson'ı, başrollerini Hugh Jackman ile paylaştığı Song Sung Blue filminin galasında yalnız bırakmadı. Kendi öz babasından çok Russell'ı gören ve onunla büyüyen Hudson da ona "baba" diye hitap ediyor.