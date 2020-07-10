Gölde kaybolan Naya Rivera'nın son görüntüleri

Ventura Şerif Ofisi'nden dağıtılan görüntülerde Rivera oğluyla birlikte aracından inip tekneyle göle açılırken görülüyor. 33 yaşındaki oyuncunun, yüzmek için göle girdiği ve bir daha çıkamadığı düşünülüyor.

Rivera'nın oğlu ise teknede uyur halde bulundu. Rivera'yı arama çalışmaları da kalabalık bir ekip tarafından yürütülüyor.

Glee dizisiyle ünlenen Rivera'nın oğlu Josey, teknede uyurken bulundu. Küçük çocuk polise "Annem göle girdi bir daha çıkmadı" diyerek anlattı.

Annesi kaybolan küçük çocuk, babası Ryan Dorsey'e teslim edildi.