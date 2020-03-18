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Haber Giriş: 18.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Göksel Arsoy 85 yaşına bastı

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Göksel Arsoy 85 yaşına bastı
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Yeşilçam’ın ‘Altın Çocuğu’ Göksel Arsoy önceki gün 85 yaşına bastı.

Çocukları Gökhan ve Aşkım Arsoy babaları için evlerinde özel bir doğum günü kutlaması düzenledi. Arsoy’un eşi Soley Arsoy, damadı, gelini Taylan Kümeli ve torunu Emir Sağıroğlu’nun katıldığı kutlamada oyuncu, pastasını kesti. Kızının Instagram sayfasından paylaştığı fotoğraflara hayranları, “Sağlıklı bir yaş olsun” dileklerini sundu.

Göksel Arsoy 85 yaşına bastı

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