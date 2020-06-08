Göksel Arsoy 57 yıllık Muhammed Ali anısını

GÖKSEL Arsoy, ünlü boksör Muhammed Ali’nin 3 Haziran’daki ölüm yıldönümünde onunla yaşadığı ilginç bir anısını Hürriyet’le paylaştı. Arsoy, ünlü boksörle 1963 yılında “Altın Çocuk” filminin çekimleri için gittiği Londra’da tanıştığını anlattı: “Muhammed Ali de Londra’ya İngiliz boksör Henry Cooper’la maç yapmaya gelmişti. Hürriyet’in o dönemki muhabiri Doğan Uluç’la antrenman yaptığı salona gittik. Dışarısı çok kalabalıktı; ‘İstanbul’dan sana şans dilemeye geldim’ diye bir not yazdım. 10 dakika sonra birisi ‘Mr. Arsoy’ diye beni çağırdı.”

‘ORTADOĞU’NUN EN BÜYÜK

SİNEMA YILDIZI’ DİYE TANITTI

Usta oyuncu ünlü boksörle ilk karşılaşma anında yaşadığı heyecanı şöyle dile getirdi: “Antrenmanı yeni bitmişti. Yanına giden adam beni gösterince Muhammed Ali; ‘Ortadoğu’nun en büyük sinema yıldızı bana şans dilemeye gelmiş’ diye bağırdı ve iki adam beni kaldırarak ringe koydu. Muhammed Ali bana sarıldı ve fotoğraf çekildi.”





