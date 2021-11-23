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Göksel Aksoy: Bakırköylü Sanatçılar Derneği kapanmasın!

#Göksel Aksoy#Bakırköylü Sanatçılar Derneği Kültür Ve Sanat Konağı#İlhan Gülek
Göksel Aksoy: Bakırköylü Sanatçılar Derneği kapanmasın
Behlül AYDIN

Vakıflar Genel Müdürlüğü, sanatın birçok alanında eğitim veren Bakırköylü Sanatçılar Derneği’ne gönderdiği yazı ile Bakırköy’deki tarihi konağı boşaltmalarını istedi. Dernek yönetimi “Bu bina sanatçı fabrikası olarak kalmalı” dedi.

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Çok sayıda sanatçı yetiştiren Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD) zor günler geçiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü himayelerinde olan ve 2002 yılından beri Bakırköylü Sanatçılar Derneği tarafından kiralık olarak kullanılan Bakırköy’deki tarihi konağın tahliye edilmesini istedi.

Usta oyuncu Göksel Aksoy, kararı doğru bulmadığını söyledi: “Bütün çocukluğum burada geçti. Bu bina Yeşilçam’a, sahneye, tiyatroya en büyük, en kıymetli sanatçıları yetiştirdi. Halkın gönlünde büyük yer etmiş sanatçıların hatıralarının yaşaması bu bina ile mümkün.”

KÜTÜPHANE YAPACAKLAR

BASAD Başkanı İlhan Gülek de karardan dönülmesi gerektiğini ifade etti: “Buradan Cem Karaca, Münir Özkül, Suna Pekuysal, Belgin Doruk, Tarık Akan, Ahmet Mekin gibi birçok isim yetişti. Biz de 2002’den beri bu binada tiyatro, sinema, resim, müzik, bale eğitimleri veriyoruz. Şu an 500 öğrencimiz var. Bu binanın sanatçı fabrikası olarak kalmasını istiyoruz.”

Göksel Aksoy: Bakırköylü Sanatçılar Derneği kapanmasın

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Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün binayı kütüphaneye çevirmek istediğini söyleyen Gülek, “Kitap önemli ama sinemaya, tiyatroya bu kadar sanatçı yetiştiren bir binanın dünyadaki örnekleri gibi sanatçı yetiştirmeye devam etmesi lazım. Biz ekonomik durumu iyi olmayan çocuklara da eğitim veriyoruz. Bu binanın duvarlarında Cem Karaca’nın sesi var. Tato Karaca’nın gülüşü var. Derdimiz bu binanın ruhunu yitirmemesi” diye konuştu.

SANATÇI FABRİKASI

Derneğin bulunduğu konak, 1908’de inşa edildiğinde Fransız okulu olarak hizmet vermeye başladı. 1926’da eğitimci Bezeyan Bey tarafından kiralandı. 1936’da Bakırköy Halk Evi’ne tahsis edildi. 1980’de adliye binası oldu. 2001’de Bakırköy Belediyesi’ne devredilen bina, 2002’den bu yana Bakırköylü Sanatçılar Derneği Kültür ve Sanat Konağı olarak hizmet veriyor.

 

 

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#Göksel Aksoy#Bakırköylü Sanatçılar Derneği Kültür Ve Sanat Konağı#İlhan Gülek

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