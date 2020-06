Gökhan Türkmen: Sinem olmasaydı eksik olurdum

Gökhan Türkmen, “Pop Bizde” adlı YouTube kanalında hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Türkmen, sürekli imajını değiştirmesi hakkındaki soruya, şu yanıtı verdi:

“Küçüklüğümden beri saçımla başımla ilgilenmeyi severim. Kıyafetlerime, tarzıma dikkat ediyorum. Albüm çıkarmadan önce de gayet düzgün giyinmeye çalışan, saçını sakalını farklı yapmaya çalışan, kendinden çok çabuk sıkılan biriydim.”

Ünlü şarkıcı, menajerliğini de üstlenen eşi Sinem Türkmen hakkında ise “Sinem olmasaydı çok eksik olurdum. Sinem, elim, kolum, ayağım, kalbim, her şeyim. O yüzden de benim için yeri çok önemli. Kariyerime de hayatıma da büyümeme de bana kattığı tecrübeye, her şeye sahiptir. Gördüğünüz her şeyimde emeği çok büyüktür” açıklamasını yaptı.

Türkmen, “Son derece utangaç, ön planda olmayı sevmeyen biriyken binlerce insanın önünde nasıl şarkı söylüyorsunuz?” sorusuna “Bu işe ilk başladığım zaman çok ön planda olmak istemeyen bir adamdım. Şarkıcı olmak hayalimde yoktu. Sahneye çıkma korkusu yaşadım. Bu zamanla aşılan bir şey oldu. İnsanlara karşı şarkı söylemek benim için inanılmaz bir duygu, tarifi yok” cevabını verdi.