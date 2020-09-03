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Haber Giriş: 03.09.2020 - 08:36 | Son Güncelleme:

Gökhan Tiryaki ve Begüm Bağca evlendi! Nikah şahidi Çağatay...

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Gökhan Tiryaki ve Begüm Bağca evlendi! Nikah şahidi Çağatay...
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Hakan: Muhafız dizisinin görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki önceki akşam sunucu Begüm Bağca ile evlendi.

Sarıyer’deki Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşen düğün töreninde Tiryaki’nin nikah şahitliğini Çağatay Ulusoy yaptı. Geceye sevgilisi Duygu Sarışın ile katılan Ulusoy, ayaküstü soruları yanıtladı. Selen Öztürk ile başrolünü paylaştığı “Mücadele Çıkmazı” adlı yeni filminden bahseden oyuncu, “Çekimler devam ediyor. Çok yoğun çalışıyoruz” dedi.

Gökhan Tiryaki ve Begüm Bağca evlendi Nikah şahidi Çağatay...

Begüm BağcaGökhan Tiryaki
Gökhan Tiryaki ve Begüm Bağca evlendi Nikah şahidi Çağatay...


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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