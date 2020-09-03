Gökhan Tiryaki ve Begüm Bağca evlendi! Nikah şahidi Çağatay...

Sarıyer’deki Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşen düğün töreninde Tiryaki’nin nikah şahitliğini Çağatay Ulusoy yaptı. Geceye sevgilisi Duygu Sarışın ile katılan Ulusoy, ayaküstü soruları yanıtladı. Selen Öztürk ile başrolünü paylaştığı “Mücadele Çıkmazı” adlı yeni filminden bahseden oyuncu, “Çekimler devam ediyor. Çok yoğun çalışıyoruz” dedi.



Begüm Bağca - Gökhan Tiryaki





