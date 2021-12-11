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Gökhan Tepe'nin oğlu Denizhan 2 yaşında! 'Zaman ne kadar da çabuk geçiyor...'

#Gökhan Tepe#Aylin Tepe#Denizhan
Gökhan Tepenin oğlu Denizhan 2 yaşında Zaman ne kadar da çabuk geçiyor...

Gökhan Tepe, 2016 yılında Aylin Özer ile nikah masasına oturmuş, 2019 yılında da çiftin ilk çocukları dünyaya gelmişti. Denizhan 2 yaşına bastı. Gökhan Tepe ve eşi minik oğulları için sürpriz bir kutlama organize etti.

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Tepe, oğlunun yeni yaşı için sosyal medya hesabında fotoğraf paylaştı bir de not yayınladı:

 "İyi ki doğdun küçük bebeğim zaman ne kadar da çabuk geçiyor…Canım oğlum yeni yaşın kutlu olsun...Seni çok seviyoruz… Annen ve baban…"

Gökhan Tepenin oğlu Denizhan 2 yaşında Zaman ne kadar da çabuk geçiyor...

Aylin Özer ise duygularını şöyle dile getirdi:

"Denizhancığımız 2 yaşında...
Seninle tattığımız her şey daha bir başka oğlum... Seni çok seviyoruz... İnsallah hep mutlu ve umutlu bir insan olursun... Biz seni “görmek, anlamak, içinden geleni hevesle hayatına yansıtman için” elimizden geleni yapıcaz bu hayatta... Umarım sen de büyüdügünde insanlara öyle yaklaşan bir adam olursun...
Dünyaların hep ışıl ışıl olsun!

Analık notu: İkinci yılda her şey daha kolaylaşıyor... Büyüdükçe zorlaşmıyor arkadaşlar bence, çocuğu anlamaya çalışırsan suyun akışıyla hareketi öğreniyosun.. He bir de gerçekten o yıldırım etkisindeki ilk 3 ayı hatırlamıyorsun! İnanılır gibi degil!"

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#Gökhan Tepe#Aylin Tepe#Denizhan

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