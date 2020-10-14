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Haber Giriş: 14.10.2020 - 14:23 | Son Güncelleme:

Gökhan Özen kızlarına kavuştu

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Gökhan Özen kızlarına kavuştu
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Gökhan Özen, dört yıl önce boşandığı Selen Sevigen'den olan kızları Ada Deren ve Derin Su'yla hasret giderdi.

Gökhan Özen, dört yıl önce boşandığı Selen Sevigen’den olan kızları Ada Deren ve Derin Su’yla hasret giderdi. Dünya Kız Çocukları Günü’nde çocuklarıyla eğlenceli fotoğraflarını Instagram’dan paylaşan şarkıcı, yazdığı notta ise eski eşi Sevigen’i baba ve kızlarını ayırmaya çalışmakla suçladı. Özen, her türlü hakkını arama mücadelesinin de devam edeceğini belirtti.

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Gökhan Özen eski eşinin iddialarına bu görüntüler ile cevap verdiGökhan Özen paylaşıma yazdığı yazıda: Çocuklarımın üzerinde olumsuz etkiler yarattığım iddialarına ne diyeyim?
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