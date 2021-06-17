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Magazin
Umut ÜNVER
Haber Giriş: 17.06.2021 - 07:30 | Son Güncelleme:

Gökhan Mete arkadaşıyla kavga etti... Türkbükü’nde olaylı gece!

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Gökhan Mete arkadaşıyla kavga etti... Türkbükü’nde olaylı gece!

Tiyatro sanatçısı Gökhan Mete, Türkbükü’nde bir arkadaşıyla kavga ederken görüntülendi. Fotoğrafını çeken muhabirlere de tepki gösteren Mete’yi eşi Ayşe Kökçü sakinleştirmeye çalıştı.

13 yıllık birlikteliğin ardından 2017 yılında evlenen oyuncu çift Gökhan Mete ve Ayşe Kökçü’nün Bodrum’daki eğlence gecesi tatsız bitti.

Gökhan Mete arkadaşıyla kavga etti... Türkbükü’nde olaylı gece



Mete, gecede kendilerine eşlik eden arkadaşıyla bilinmeyen bir nedenden ötürü tartıştı. Tartışma büyüyünce yumruklu kavgaya dönüştü.

Gökhan Mete arkadaşıyla kavga etti... Türkbükü’nde olaylı gece


Ayşe Kökçü’nün sakinleştirmekte güçlük çektiği Gökhan Mete, fotoğraflarını çeken gazetecilere de tepki gösterdi.

Bir tanıdıkları, aracıyla gelerek üç ismi olay yerinden uzaklaştırmak istedi. Kavga ettiği arkadaşı araca hemen binse de, Mete’nin ikna olması uzun sürdü.

Gökhan Mete arkadaşıyla kavga etti... Türkbükü’nde olaylı gece



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