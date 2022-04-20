Gökhan Gönül’ün eşi ameliyat olmuştu... Kontrol zamanı!

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Kontrol zamanı

Futbolcu Gökhan Gönül’ün eşi Hatice Gönül, burun ameliyatı sonrası doktor kontrolüne giderken görüntülendi.

BURNUNDAN AMELİYAT OLDU

Futbol hayatını Çaykur Rizespor’da sürdüren Gökhan Gönül’ün eşi Hatice Gönül geçtiğimiz günlerde bıçak altına yattı. Burun ameliyatı olan Gönül, önceki gün Beşiktaş Fulya’da görüntülendi.

FOTOĞRAFLARI SİLİN

Bir erkek arkadaşıyla birlikte kontrol amaçlı doktora giden Hatice Gönül, fotoğraflarının çekildiğini fark edince rahatsız oldu. Görüntülerin silinmesini isteyen Gönül, daha sonra doktor muayenesinin bulunduğu bir rezidansa girdi.

Likya Yolu’nda gözleme molası

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Müge Boz, Likya Yolu yürüyüşüne katıldı, tüm deneyimlerini sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu, yürüyüş sırasında çektiği fotoğraf ve videoları Instagram sayfasında “İyi ki buradayım, iyi ki Likya Yolu’nu yürüyorum. Ülkemizdeki en önemli güzelliklerden biri de bu. Mutlaka deneyin, harika bir deneyim” notuyla yayınladı. Boz, yürüyüş sırasında yemek için gittikleri kafede tezgahın başına geçip gözleme de pişirdi.

Ada modu

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan, Hollandalı sevgilisi Wesley Pabis ile Bali Adası’nda tatil yapmaya devam ediyor. Alkan önceki gün plajda bikinili bir karesini İngilizce “Ada modu: etkinleştirildi” notuyla paylaştı.

Hamilelik güzel gidiyor

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Seda Bakan önceki gün Bebek’te görüntülendi. 5 aylık hamile olan ünlü oyuncu, bir mekanda iş görüşmesi yaptı. Yaklaşık 4 saat süren görüşme sonrası mekandan ayrılan Bakan, acelesi olduğunu belirterek hızla aracına yöneldi. “Başka zaman konuşuruz” diyen oyuncu, hamilelik sürecinin güzel geçtiğini söylemekle yetindi. (Behlül AYDIN)

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