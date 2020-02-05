Gökçe Özyol kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Gökçe Özyol, 2 Aralık 1972 tarihinde dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Animasyon Bölümünü bitirdi. İki Aile dizisiyle oyunculuk hayatı başladı. Çeşitli dizi ve sinema filmlerinde oynayan Gökçe Özyol, 2010 yapımı Yahşi Cazibe dizisindeki Barış karakteriyle tanındı. Alemin Kralı dizisinde de konuk oyuncu olarak rol aldıktan sonra “Ali Ayşe'yi Seviyor” dizisinde Bekir karakterini canlandırdı. 2011 yılının haziran ayında Gökçe Aytaç'la hayatını birleştirdi. Evlilikleri iki yıl süren çİft 2013 yılında boşandı.

GÖKÇE ÖZYOL'UN YER ALDIĞI DİZİLER

No 309 (2016) – Kurtuluş Yorulmaz

Filinta (2015) – Emrullah

Şimdi Onlar Düşünsün (2014) – Pamir

Ali Ayşe’yi Seviyor (2013) – Bekir

Alemin Kıralı (2011, 2012) – Emlakçı, Kurtuluş

Yahşi Cazibe (2010-2012) – Barış

Geniş Aile (2009) – (1.sezon)

Masumlar (2009) – Tolga İnce

Haneler (2009)

Kış Masalı (2009) – Ömer

Gece Gündüz (2008) – Tayfur

İki Aile (2006) – Sabutay