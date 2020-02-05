Gökçe Özyol kimdir, hangi dizilerde oynadı?
Gündemdeki haberler ardından Gökçe Özyol'un hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Yahşi Cazibe dizisindeki Barış karakteriyle tanınan Gökçe Özyol, birçok sinema ve dizi projesinde yer aldı. Peki, Gökçe Özyol kimdir, hangi dizilerde oynadı?
Gökçe Özyol, 2 Aralık 1972 tarihinde dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Animasyon Bölümünü bitirdi. İki Aile dizisiyle oyunculuk hayatı başladı. Çeşitli dizi ve sinema filmlerinde oynayan Gökçe Özyol, 2010 yapımı Yahşi Cazibe dizisindeki Barış karakteriyle tanındı. Alemin Kralı dizisinde de konuk oyuncu olarak rol aldıktan sonra “Ali Ayşe'yi Seviyor” dizisinde Bekir karakterini canlandırdı. 2011 yılının haziran ayında Gökçe Aytaç'la hayatını birleştirdi. Evlilikleri iki yıl süren çİft 2013 yılında boşandı.
GÖKÇE ÖZYOL'UN YER ALDIĞI DİZİLER
No 309 (2016) – Kurtuluş Yorulmaz
Filinta (2015) – Emrullah
Şimdi Onlar Düşünsün (2014) – Pamir
Ali Ayşe’yi Seviyor (2013) – Bekir
Alemin Kıralı (2011, 2012) – Emlakçı, Kurtuluş
Yahşi Cazibe (2010-2012) – Barış
Geniş Aile (2009) – (1.sezon)
Masumlar (2009) – Tolga İnce
Haneler (2009)
Kış Masalı (2009) – Ömer
Gece Gündüz (2008) – Tayfur
İki Aile (2006) – Sabutay
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