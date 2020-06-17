Gökçe Bahadır'ın keyfi yerinde!

Bir mağazadan çıkan ve maske takmadığı görülen ünlü oyuncu, kapıda kendisini bekleyen özel şoförlü aracına bindi. Gökçe Bahadır, muhabirlerin görüntü almaya çalıştığını fark edince şoförüne İstanbul turu attırdı.

Önce Etiler’e, ardından Maslak ve İstinye’ye giden araç, aynı güzergahı ikinci kez dolaştıktan sonra Anadolu yakasına geçti.



Bostancı sahilinde kırmızı ışıkta beklerken aracının camını açan Bahadır, muhabirlere “Arkadaşlar nasılsınız? Beni soracak olursanız iyiyim!” diyerek güldü.





