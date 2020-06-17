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Haber Giriş: 17.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Gökçe Bahadır'ın keyfi yerinde!

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Gökçe Bahadır'ın keyfi yerinde!
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Gökçe Bahadır geçtiğimiz pazartesi akşamı Nişantaşı’ndaydı.

Bir mağazadan çıkan ve maske takmadığı görülen ünlü oyuncu, kapıda kendisini bekleyen özel şoförlü aracına bindi. Gökçe Bahadır, muhabirlerin görüntü almaya çalıştığını fark edince şoförüne İstanbul turu attırdı.

Önce Etiler’e, ardından Maslak ve İstinye’ye giden araç, aynı güzergahı ikinci kez dolaştıktan sonra Anadolu yakasına geçti.

Bostancı sahilinde kırmızı ışıkta beklerken aracının camını açan Bahadır, muhabirlere “Arkadaşlar nasılsınız? Beni soracak olursanız iyiyim!” diyerek güldü.

Gökçe Bahadırın keyfi yerinde


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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