Gökçe Bahadır'dan 3.5 milyon liralık anlaşma

ÜNLÜ oyuncu Gökçe Bahadır, bir mobilya firmasının reklam yüzü oldu. Oyuncunun rol aldığı reklam filmleri önceki gün Çırağan Sarayı’ndaki özel lansmanla tanıtıldı. Bahadır, kendisinde ve evinde değişiklikler yapmayı çok sevdiğini söyledi: “Mobilya seçimi kadınların kendilerini yansıtmaları için en iyi araçlardan biri. Ben de evimde değişiklikler yapmayı ve kendimi yansıtmayı çok seviyorum. Pandemi döneminde evimin dekorasyonunda değişiklikler yaptım. Üstüne de böyle bir anlaşma yapmak beni çok heyecanlandırdı.” Ünlü oyuncunun, iki yıllık reklam kampanyası kapsamında markayla 3.5 milyon TL’ye anlaştığı öğrenildi.



Tartışmalara dahil olmak istemiyorum



Gökçe Bahadır, lansman sırasında Şevval Sam’ın “Kadına şiddet uygulayan isimlerle aynı dizide rol almam” açıklamasının hatırlatılması üzerine “İsimler üzerinden yapılan tartışmalara dahil olmak istemiyorum” dedi. Ünlü oyuncu ayrıca işlerinin yeniden açılmaya başladığını söyledi ve ekledi: “Umarım

her şey daha iyi olur.”