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Haber Giriş: 31.12.2020 - 07:46 | Son Güncelleme:

Gökçe Bahadır: Yalnızlığa devam

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Gökçe Bahadır: Yalnızlığa devam
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Gökçe Bahadır önceki gün Etiler’de objektife takıldı. Uzun süredir hayatında kimse olmayan ünlü oyuncu “Yeni yılda da yalnızlığa devam” dedi.

Gökçe Bahadır önceki gün Etiler’de görüntülendi. Yeni yılı ailesiyle birlikte evde geçireceğini belirten oyuncu bir pastaneden alışveriş yaptı. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bahadır “Yeni yıl hepimiz için güzel olsun. Ben de anlaştığım proje için çalışacağım” dedi.

Gökçe Bahadır: Yalnızlığa devam

Uzun süredir yalnız olan oyuncu “Yeni yılda da yalnız olmaya devam edecek misiniz?” sorusu üzerine “Evet yalnızlığa devam ediyorum” diye yanıt verdi. Bahadır, “Hiç aldatılan kadın oldunuz mu?” sorusu karşısında ise büyük şaşkınlık yaşadıktan sonra “Bana böyle sorularla gelmeyin, kaçarım” diyerek aracına binip uzaklaştı.
Gökçe Bahadır: Yalnızlığa devam


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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