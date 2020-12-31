Gökçe Bahadır: Yalnızlığa devam

Gökçe Bahadır önceki gün Etiler’de görüntülendi. Yeni yılı ailesiyle birlikte evde geçireceğini belirten oyuncu bir pastaneden alışveriş yaptı. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bahadır “Yeni yıl hepimiz için güzel olsun. Ben de anlaştığım proje için çalışacağım” dedi.



Uzun süredir yalnız olan oyuncu “Yeni yılda da yalnız olmaya devam edecek misiniz?” sorusu üzerine “Evet yalnızlığa devam ediyorum” diye yanıt verdi. Bahadır, “Hiç aldatılan kadın oldunuz mu?” sorusu karşısında ise büyük şaşkınlık yaşadıktan sonra “Bana böyle sorularla gelmeyin, kaçarım” diyerek aracına binip uzaklaştı.





