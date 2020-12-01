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Haber Giriş: 01.12.2020 - 07:31 | Son Güncelleme:

Gökçe Bahadır ve Kerem Tunçeri aşk mı yaşıyor

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Gökçe Bahadır ve Kerem Tunçeri aşk mı yaşıyor
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Gökçe Bahadır, Kerem Tunçeri’yle aşk yaşadığı iddiasına menajerlik şirketi aracılığıyla yanıt verdi.

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri’nin Aslı Enver’le kısa süreli flörtünün ardından onun yakın arkadaşı Gökçe Bahadır’la ilişki yaşamaya başladığı, hatta ikilinin bir AVM’de ev eşyası bakarken görüldüğü öne sürüldü. Dedikodularla ilgili ilk açıklama, Bahadır’ın menajerlik şirketinden geldi: “Haber tamamen yalan. Tanışmıyorlar bile.”

 

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