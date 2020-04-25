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Haber Giriş: 25.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Gökçe Bahadır: Oscar’lık mücadele verdim!

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Gökçe Bahadır: Oscar’lık mücadele verdim!
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Gökçe Bahadır, İbrahim Selim’in sunduğu “Bu Gece” adlı YouTube programına konuk oldu.

Karantina günlerini anlatan oyuncu, “Evde olmak bana iyi geldi. O kadar yoğun çalışıyormuşum ki, bu virüs sayesinde dinlenme fırsatım oldu. Evi de özlemişim” dedi.

Bahadır, tanınmasını sağlayan “Hayat Bilgisi” dizisine başlamadan önce oyuncu olmak için “Oscar’lık bir mücadele” verdiğini de söyledi: “Trafik programı bile sundum. Çılgınca bir mücadelem oldu.”  

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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