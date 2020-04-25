Gökçe Bahadır: Oscar’lık mücadele verdim!

Karantina günlerini anlatan oyuncu, “Evde olmak bana iyi geldi. O kadar yoğun çalışıyormuşum ki, bu virüs sayesinde dinlenme fırsatım oldu. Evi de özlemişim” dedi.



Bahadır, tanınmasını sağlayan “Hayat Bilgisi” dizisine başlamadan önce oyuncu olmak için “Oscar’lık bir mücadele” verdiğini de söyledi: “Trafik programı bile sundum. Çılgınca bir mücadelem oldu.”