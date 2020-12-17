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Haber Giriş: 17.12.2020 - 07:27 | Son Güncelleme:

Gökçe Bahadır: Kerem Tunçeri ile aşk yaşamıyorum

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Gökçe Bahadır: Kerem Tunçeri ile aşk yaşamıyorum
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Gökçe Bahadır önceki gün Etiler’de bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi.

Adı eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk dedikodularına karışan oyuncu, “Tanımadığım biriyle böyle bir haber çıktı. Herhangi bir tanışıklığım dahi yok, yalan haber” dedi.

Gökçe Bahadır: Kerem Tunçeri ile aşk yaşamıyorum

Yılbaşı akşamını ailesiyle geçireceğini belirten Bahadır “Şu an tek isteğim ailemle sağlıklı bir yeni yıl akşamı geçirmek” diye konuştu.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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