Gökçe Bahadır: Kerem Tunçeri ile aşk yaşamıyorum

Adı eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk dedikodularına karışan oyuncu, “Tanımadığım biriyle böyle bir haber çıktı. Herhangi bir tanışıklığım dahi yok, yalan haber” dedi.



Yılbaşı akşamını ailesiyle geçireceğini belirten Bahadır “Şu an tek isteğim ailemle sağlıklı bir yeni yıl akşamı geçirmek” diye konuştu.