Gökçe Bahadır: Kalpten oynarsanız olur

Gözlük alan Gökçe Bahadır, çıkışta soruları yanıtladı. “İzmir’in Kızları” müzikalinin Açıkhava’da gerçekleşecek temsilinin iptal edildiği hatırlatılınca “Evet, bekliyoruz” diyen Bahadır, “Süreci nasıl geçireceksiniz?” sorusuna da “Bir şeyler var ama sürpriz olsun” yanıtını verdi. Gökçe Bahadır’a Hazal Kaya’nın “Kilolu kadınlara başrol verilmiyor” sözleri hakkında ne düşündüğü de soruldu. Ünlü oyuncu, “Bildiğim tek bir şey var; kalpten oynarsanız olur” dedi.

