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Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evleniyor... Nikah tarihi belli oldu!

#Gökçe Bahadır#Emir Ersoy#Düğün
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evleniyor... Nikah tarihi belli oldu

25 Şubat’ta Emir Ersoy’la nikâh masasına oturacak olan Gökçe Bahadır’ı düğün telaşı sardı.

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Gökçe Bahadır önceki gün Bebek’teki bir kuaför salonundaydı. Çıkışta muhabirlerle sohbet eden Bahadır, evlilik soruları üzerine “25 Şubat’ta düğünümüz var. Hazırlık yapıyoruz, çok heyecanlıyız. Malum işler güçler de var. Yoğun bir koşturmaca içine girdim” dedi. Oyuncu, “özel bir evlilik teklifi aldığı” haberlerini doğruladı:

“Evet, her şey gönlüme göre oldu, ancak adı üstünde; özel. 14 Şubat’ta sette çalışıyordum. Tabii ki bana sürpriz oldu.”

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evleniyor... Nikah tarihi belli oldu


Düğününde nasıl bir gelinlik giyeceği sorulunca “Hâlâ yemek arasında gelinlik bakıyorum. İnşallah beğendiğim bir şey giyeceğim” diyen Gökçe Bahadır, reklam yüzü olduğu takı firmasının düğünü için kendisine özel tasarım takılar hediye edeceği iddiası için de şöyle dedi:

“Evet, öyle bir durum var. Takılarda benim de dokunuşlarım olacak.”

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Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evleniyor... Nikah tarihi belli oldu


Gökçe Bahadır, Hakan Gence'ye verdiği röportajda aşkı şöyle tanımlamıştı:

“Aşk güzel aynı zamanda da zor. Gün gelir her şey toz pembedir, gün gelir seni duvara çarpar. Aşk iniş ve çıkışları olan zor bir duygu”.

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Bahadır, kendi hikayesini de 3 maddeye sığdırmıştı:

- Çekirdek bir ailem var. Bir dönem küçük bir restoranımız vardı. Annem yemek işiyle uğraşıyordu. Babam serbest ticaret yapıyordu. Şimdi ikisi de emekli.

- Anadolu yakasında doğdum büyüdüm. Orada yaşamak steril ve sakindir. En büyük keyfim, hafta sonu Bağdat Caddesi’ne çıkıp arkadaşlarımla yemek yiyip kahve içmek ve sinemaya gitmek.

- Tek çocuğum. Öyle olmak da zordu. İlk oyunculuğa başladığım zamanlar babam endişeyle yaklaştı. Ama benim inadımı kıramadı. Hep iyi her şeyin iyi olacağını biliyordum. 

 

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#Gökçe Bahadır#Emir Ersoy#Düğün

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