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Gökçe Bahadır-Emir Ersoy evlendi Gökçe Bahadır-Emir Ersoy evlendi#Gökçe Bahadır
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Gökçe Bahadır-Emir Ersoy evlendi

#Gökçe Bahadır#Emir Ersoy#Nikah

Ekranların sevilen oyuncusu Gökçe Bahadır ile piyanist Emir Ersoy dünyaevine girdi.

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Alaçatı ‘da yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle 'evet 'diyen çiftin mutluluğu kameralara yansıdı. Gökçe Bahadır’ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yaparken; Emir Ersoy’un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik oldu. Züleyha Kuru imzalı gelinlik ve damatlıkla göz kamaştıran çift, Gökçe Bahadır’ın devam eden dizisi sebebiyle balayına çıkamayacak .

Gökçe Bahadır-Emir Ersoy evlendi

Gökçe Bahadır, Hakan Gence'ye verdiği röportajda aşkı şöyle tanımlamıştı:

“Aşk güzel aynı zamanda da zor. Gün gelir her şey toz pembedir, gün gelir seni duvara çarpar. Aşk iniş ve çıkışları olan zor bir duygu”.

Gökçe Bahadır-Emir Ersoy evlendi


Bahadır, kendi hikayesini de 3 maddeye sığdırmıştı:

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- Çekirdek bir ailem var. Bir dönem küçük bir restoranımız vardı. Annem yemek işiyle uğraşıyordu. Babam serbest ticaret yapıyordu. Şimdi ikisi de emekli.

- Anadolu yakasında doğdum büyüdüm. Orada yaşamak steril ve sakindir. En büyük keyfim, hafta sonu Bağdat Caddesi’ne çıkıp arkadaşlarımla yemek yiyip kahve içmek ve sinemaya gitmek.

- Tek çocuğum. Öyle olmak da zordu. İlk oyunculuğa başladığım zamanlar babam endişeyle yaklaştı. Ama benim inadımı kıramadı. Hep iyi her şeyin iyi olacağını biliyordum. 

Gökçe Bahadır-Emir Ersoy evlendi

Gökçe Bahadır-Emir Ersoy çifti nikah masasına oturacak
daha fazla video içinGökçe Bahadır-Emir Ersoy çifti nikah masasına oturacak
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