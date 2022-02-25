Gökçe Bahadır-Emir Ersoy çifti yüzükleri taktı

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Bugün Alaçatı’da müzisyen Emir Ersoy ile evlenecek olan Bahadır, “Alaçatı’da ailelerimiz ve sevdiklerimizin olduğu bir kış düğünü olacak. Gerçekten çok heyecanlıyım, teşekkür ederim” diye konuştu.



Gökçe Bahadır , Hakan Gence'ye verdiği röportajda aşkı şöyle tanımlamıştı:

“Aşk güzel aynı zamanda da zor. Gün gelir her şey toz pembedir, gün gelir seni duvara çarpar. Aşk iniş ve çıkışları olan zor bir duygu”.



Bahadır, kendi hikayesini de 3 maddeye sığdırmıştı:

- Çekirdek bir ailem var. Bir dönem küçük bir restoranımız vardı. Annem yemek işiyle uğraşıyordu. Babam serbest ticaret yapıyordu. Şimdi ikisi de emekli.



- Anadolu yakasında doğdum büyüdüm. Orada yaşamak steril ve sakindir. En büyük keyfim, hafta sonu Bağdat Caddesi’ne çıkıp arkadaşlarımla yemek yiyip kahve içmek ve sinemaya gitmek.



- Tek çocuğum. Öyle olmak da zordu. İlk oyunculuğa başladığım zamanlar babam endişeyle yaklaştı. Ama benim inadımı kıramadı. Hep iyi her şeyin iyi olacağını biliyordum.