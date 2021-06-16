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Haber Giriş: 16.06.2021 - 07:51 | Son Güncelleme:

Gökçe Bahadır: Bergen için teklif almadım

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Gökçe Bahadır: Bergen için teklif almadım

Gökçe Bahadır, önceki gün City’s Nişantaşı’na girerken görüntülendi.

 Tatil alışverişi öncesi soruları yanıtlayan oyuncu, “Biraz annemlerin yanına gideceğim, biraz da Ege’yi gezeceğim” dedi.

Bahadır, “Bergen” projesi için kendisine teklif götürüldüğü haberlerini ise yalanladı:

“Öyle bir teklif olmadı. Bergen, Demet (Evgar) oldu diye biliyorum. Çok da güzel olmuş.”

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Gökçe Bahadır: Bergen için teklif almadım


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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