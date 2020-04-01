Gökçe Aydın: Saatlerce resim yapıyorum

Aydın, karantinadaki günlerini şöyle anlattı: “Evde sağlıklı tarifler deniyorum. Özellikle glütensiz, şekersiz tatlılar ve farklı çorbalar. Her sabah 45 dakikamı spora ayırıyorum. Listelediğim onlarca film varmış ve onları izliyorum. Saatlerce resim yapıyorum. Resim yapmak sabır işidir. İçinde bulunduğumuz günlerde de en çok ihtiyacımız olan şeyin sabır olduğunu düşünüyorum. Resim çizmek umut ederek sabretmemi sağlıyor.”





