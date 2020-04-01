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Haber Giriş: 01.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Gökçe Aydın: Saatlerce resim yapıyorum

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Gökçe Aydın: Saatlerce resim yapıyorum
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Oyuncu Gökçe Aydın, evde geçirdiği süre boyunca kendine özel hobiler edindiğini söyledi.

Aydın, karantinadaki günlerini şöyle anlattı: “Evde sağlıklı tarifler deniyorum. Özellikle glütensiz, şekersiz tatlılar ve farklı çorbalar. Her sabah 45 dakikamı spora ayırıyorum. Listelediğim onlarca film varmış ve onları izliyorum. Saatlerce resim yapıyorum. Resim yapmak sabır işidir. İçinde bulunduğumuz günlerde de en çok ihtiyacımız olan şeyin sabır olduğunu düşünüyorum. Resim çizmek umut ederek sabretmemi sağlıyor.”

Gökçe Aydın: Saatlerce resim yapıyorum


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