Gökçe Akyıldız kimdir, kaç yaşında, eşi kim?

Dört çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olan Gökçe Akyıldız, 30 Ekim 1992 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. Çocukluk döneminde oyunculuğa adım atan Gökçe Akyıldız, ilk olarak 2002 yılında yayınlanan Bir Tutam Baharat filminde Saime karakterini canlandırdı.

Daha sonra STV ekranlarında yayınlanan Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma ve Beşinci Boyut gibi dizilerde yer aldı. 2005 yılında farklı bir çalışma ile Zeynep dizisinde yer aldı. 2006 yılında Ezo Gelin dizisinde Tekgül karakterine hayat verdi.

Parmaklıklar Ardında, Gazi ve Kollama gibi yapımlarda da kamera karşısına geçti. 2011 yılında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisi ile asıl çıkışını yakaladı ve sonraki süreçte Kötü Yol, Bizim Okul gibi dizilerde yer aldı.

2013 yılında başlayan Fatih Harbiye dizisinde Aslı karakterini canlandırdı. 2018'de sona eren Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakterini canlandırdı



Kırgın Çiçekler dizisi ile tanınan oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıl önce Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturdu. Çiftin 2018 yılında Ömer Aslan adında bir oğulları dünyaya geldi.



Gökçe Akyıldız eşiyle tanışmasını şu sözlerle anlatmıştı:



Eşimle sette tanıştık. 3.5 sezon beraber çalıştık, ilk görüşte aşk! Çok etkilendik birbirimizden. Evlendik, bebeğimiz var. 23 yaşında falandım tanıştığımızda. Dizi başladığında ilk sezon sevgili değildik. İş arkadaşıydık. Eşim ses teknisyeni. Bir sene beraber çalıştık, birbirimizden çok etkilendik ama ilk başlarda açılamadık, hep sabrettik içimizde tuttuk ikinci sezonda söyledik..