Göçmen aklı büyük para kazandırdı: O sahne senin, bu konser benim gezdi: 23 milyonu cebine koydu!

Tabii bir de 2025 yılını büyük kazançlarla kapatanlar var... Burada "kazanç" dediğimiz de işin maddi kısmı elbette. Bazıları bir yıl içinde başkalarının ancak hayal edebileceği paraları cebine koydu...

Hatta bunlardan biri var ki hem maddi anlamda hem de gönül ilişkisi anlamında 2025'in defterini mutlulukla kapatacak. 1 Ocak 2026 sabahına eskisinden daha zengin ve aşktan ayakları yerden kesilmiş şekilde başlayacak.

HEM AŞKTA HEM İŞTE İYİ KAZANDI

Bu anlattığımız ünlü Dua Lipa'nın ta kendisi...

Bu yıl herkes onu İngiliz oyuncu Callum Turner ile nişanlanmasıyla konuştu. Ama Lipa, sessiz sedasız bir başka başarıya daha imza attı.

Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Lipa, bir yıl içinde 23 milyon sterlini cebine koydu. O da kazancının şu ana kadar hesap edilen kısmı. Gerisi de var!

Böylece daha 30 yaşına yeni girmesine rağmen 130 milyon sterlini olan Lipa, kasasına hatırı sayılır bir miktarı daha eklemiş oldu.





Bu arada küçük bir not... Dua Lipa'nın Radical Optimism adlı dünya turnesinden kazandığı rakam daha buna eklenmiş değil.





'GÖÇMEN ZİHNİYETİ' ONA HEP KAZANDIRIYOR

Dua Lipa, kazancını sadece konser ve turnelerden kazanmadı elbette.

Versace, Porsche gibi firmalarla yaptığı reklam anlaşmaları da onun için bir kazanç kapısı. Elbette bu tür işlerden kazandığı paralar da milyonlarla ifade ediliyor.

Ailesi Kosova'dan İngiltere'ye göç eden Dua Lipa, geçmişte verdiği röportajlardan birinde içindeki göçmen ruhunun kendisini hiç bırakmadığını itiraf etmişti.

Bu yüzden de hep kendini çok çalışmak zorunda hissettiğini ifade etmişti güzel şarkıcı.

Bu konuda "Belki de göçmen zihniyeti. Kafamda şöyle bir düşünce var. Eğer yeterince çalışmazsam altımdan halı çekilebilir."

Söylediğine göre çalışma programını da gayet disiplinli bir şekilde tutuyor Dua Lipa. Akıllı telefonundaki takvim günü gününe hatta dakikası dakikasına hazırlanan çalışma programıyla dolu.

Lipa'nın babası Dukagjin, gençlik yıllarında Kosova'da bir müzik grubunda solistti. Şimdi de kızının menajerliğini yürütüyor.

Dua Lipa 1995 yılında Londra'da dünyaya geldi. Kosova kökenli Arnavut bir ailenin kızı olan Lipa'nın annesi Anesa ile babası Dukagjin, Kosova'dan İngiltere'ye göç etti. Dua Lipa'nın menajerliğini üstlenen babası da gençlik yıllarında Oda adlı bir Kosova müzik grubunda solistti.





SEVGİLİSİYLE NİŞANLANDI

Dua Lipa, sadece maddi olarak değil aynı zamanda aşk hayatında da kazançlı bir yılı geride bırakmak üzere.

Neredeyse iki yılı aşkın süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Callum Turner ile nişanlandığını bu yılın yaz aylarında doğruladı.

İkisi de çok yoğun biçimde çalıştığı için düğün planı henüz net değil. Ama Lipa ile Turner bir yandan da yeni yuvalarını kurmanın heyecanını yaşıyor.