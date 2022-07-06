Göcek'te ön balayı

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Geçen hafta nişan yüzüklerini takan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, tekneyle Göcek’te tatile çıktı.

Çift önceki gün tatil yaptıkları teknede görüntülendi. Özdemir teknenin ön kısmında güneşlenirken yanına gelen Oğuzhan Koç, nişanlısını kahkahalara boğdu.

Koç, dürbünle etrafa bakarken fotoğraflarını çeken muhabirleri fark edince eğlenceli anlar yaşandı. Nişanlısının elinden dürbünü alan Özdemir gazetecilere zafer işareti yaptı.

Ünlü çiftin cuma gününe kadar Göcek koylarını dolaşacağı öğrenildi. (Kamil SÜMER)

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Bu kez fit

Geçen sene göbekli hali dikkat çeken Oğuzhan Koç’un kilo verdiği görüldü. Fit haliyle poz veren Koç’un kaslı vücudu dikkat çekti. Demet Özdemir ise kendilerini çeken gazetecilere zafer işareti yaptı.

SEZONU AÇTI

Süreyya Yalçın ve eşi Ozan Baran, Bodrum sezonunu açtı. Aşırı zayıfladığı görülen Yalçın giydiği kovboy çizmeleriyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

Amerika-Miami’de yaşayan Süreyya Yalçın ve eşi Ozan Baran sezonu açtı. Bodrum tatillerine başlayan ünlü çift önceki gün Türkbükü’ndeydi. Sıra dışı tarzıyla yaz aylarına damga vuran Yalçın, yine tüm bakışları üzerine toplamayı başardı.

Çizmelerinden vazgeçmiyor



Geçen yıllarda da sıcak havaya rağmen giydiği çizmelerle dikkat çeken Yalçın, yine geleneği bozmadı. Ünlü isim bu kez mayosunun altına püsküllü bir çizme giydi. Çift arkadaşlarıyla bir mekanda buluşup kahve içti. Ardından teknelerine binerek denize açıldı. (Kamil SÜMER)