Göbekli haliyle dikkat çekmişti... Burak Özçivit: Kilolar proje için!

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GÖBEĞİ ÇIKTI

Türkiye’nin en çok kazanan oyuncuları arasında yer alan ve formunu korumaya her zaman özen gösteren Burak Özçivit, geçtiğimiz haftalarda Bodrum’da eşi Fahriye Evcen’le görüntülenmişti. Ünlü oyuncunun göbekli hali sosyal medyada gündem olmuştu.

Gözden Kaçmasın Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Bodrum’da baş başa Haberi görüntüle

SPORA BAŞLADIM

Önceki gece Etiler’deki Beca adlı mekândan çıkarken görüntülenen Burak Özçivit’e “kilo aldığı” haberleriyle gündeme geldiği hatırlatıldı. Keyfi kaçan oyuncu, “Her şey proje için” dedi. Özçivit, fazla kilolarından kurtulmak için kolları sıvadığını da açıkladı: “Spora başladım ama!”