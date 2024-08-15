Göbekli haliyle dikkat çekmişti... Burak Özçivit: Kilolar proje için!

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GÖBEĞİ ÇIKTI
Türkiye’nin en çok kazanan oyuncuları arasında yer alan ve formunu korumaya her zaman özen gösteren Burak Özçivit, geçtiğimiz haftalarda Bodrum’da eşi Fahriye Evcen’le görüntülenmişti. Ünlü oyuncunun göbekli hali sosyal medyada gündem olmuştu.
SPORA BAŞLADIM
Önceki gece Etiler’deki Beca adlı mekândan çıkarken görüntülenen Burak Özçivit’e “kilo aldığı” haberleriyle gündeme geldiği hatırlatıldı. Keyfi kaçan oyuncu, “Her şey proje için” dedi. Özçivit, fazla kilolarından kurtulmak için kolları sıvadığını da açıkladı: “Spora başladım ama!”