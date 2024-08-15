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Göbekli haliyle dikkat çekmişti... Burak Özçivit: Kilolar proje için!

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#Burak Özçivit:#Fahriye Evcen#Bodrum
Göbekli haliyle dikkat çekmişti... Burak Özçivit: Kilolar proje için
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 08:18

Tatilde göbekli haliyle objektife yansıyan Burak Özçivit, kilo sorularına “Her şey proje için” yanıtını verdi. Ünlü oyuncu, spora başladığını söyledi.

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GÖBEĞİ ÇIKTI

Türkiye’nin en çok kazanan oyuncuları arasında yer alan ve formunu korumaya her zaman özen gösteren Burak Özçivit, geçtiğimiz haftalarda Bodrum’da eşi Fahriye Evcen’le görüntülenmişti. Ünlü oyuncunun göbekli hali sosyal medyada gündem olmuştu.

Gözden KaçmasınFahriye Evcen ve Burak Özçivit Bodrum’da baş başaFahriye Evcen ve Burak Özçivit Bodrum’da baş başaHaberi görüntüle

SPORA BAŞLADIM

Önceki gece Etiler’deki Beca adlı mekândan çıkarken görüntülenen Burak Özçivit’e “kilo aldığı” haberleriyle gündeme geldiği hatırlatıldı. Keyfi kaçan oyuncu, “Her şey proje için” dedi. Özçivit, fazla kilolarından kurtulmak için kolları sıvadığını da açıkladı: “Spora başladım ama!”

Göbekli haliyle dikkat çekmişti... Burak Özçivit: Kilolar proje için

 

 

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#Burak Özçivit:#Fahriye Evcen#Bodrum

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