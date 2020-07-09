Glee Dizisinin Yıldızı Naya Rivera kimdir?

) Amerikalı aktris ve şarkıcı Naya Marie Rivera, 12 Ocak 1987 tarihinde dünyaya geldi. En bilinen rolü müzikal komedi dizisi Glee'deki Santana Lopez'dir.



Naya Rivera, Kaliforniya Valencia'da büyüyüp ve Los Angeles ve çevresinde yaşamıştır. Rivera yarı Porto Rikolu, çeyrek Afrika ve çeyrek Alman kökenlidir. Anne ve babası Yolanda ve George Rivera'dır. Erkek kardeşi Mychal Rashawn Rivera Ulusal Futbol Ligi takımlarından Oakland Raiders da Amerikan futbolu oynamaktadır Kız kardeşi Nickayla Rivera ise podyum mankenidir.



Rivera Henüz bebekken Kmart reklamlarında oynamıştır. Ancak ilk önemli oyunculuk deneyimi dört yaşındayken "Hillary Winston" karakteri ile Eddie Murphy' nin yapımcılığını yaptığı The Royal Family (1991) olmuştur.[3] 1992 ve 2002 yılları arasında çeşitli yapımlarda küçük rollerde yer almıştır. The Fresh Prince of Bel-Air, Family Matters, Live Shot, Baywatch, Smart Guy, The Jersey, House Blend, Even Stevens ve The Master of Disguise bunlardan bazılarıdır. 2002 yılında , B2K'nın " Why I Love You" müzik videosunda ortaya çıktı. Daha sonra 8 Simple Rules ve CSI: Miami dizilerinde yer aldı.



Naya Rivera 2009'da müzikal komedi dizisi Glee'ye Santana Lopez karakteri olarak katıldı. Santana Lopez dizide lezbiyen bir cheerio'dur ve Heather Morris tarafından canlandırılan hayatının aşkı ve ruh eşi Brittany Pierce ile birliktedir. Dizinin ilk bölümünde Quinn Fabray (Dianna Agron)'in arkadaşı olarak göründü fakat Santana' nın rolü, ilk sezon boyunca büyüdü. Rivera Dizi boyunca seslendirdiği pek çok şarkı ile övgüler aldı.



Naya Rivera 2011 yılı ALMA ödüllerinde 'En İyi Kadın Televizyon Şarkıcısı' ödülünü kazandı. Rivera'nın rapçi Big Sean ile düet yaptığı ilk single'ı "Sorry" 17 Eylül 2013'te dijital platformlarda yayınlandı. Temmuz 2014 tarihinde Ryan Dorsey ile Meksika'da evlendi. Çiftin 17 Eylül 2015'te Josey Hollis Dorsey adında bir erkek evladı var.