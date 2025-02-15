Gizlice bir çocuk doğurdum, babası Elon Musk.... Şimdi oldu 13!

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Şu ana kadar üç farklı kadından 12 çocuk babası olan Musk'ın dördüncü bir kadından 13'üncü çocuğu doğdu.

Çocuk kitapları yazarı olarak tanınan 26 yaşındaki Ashley St Clair, gizlice Elon Musk'ın çocuğunu dünyaya getirdiğini ileri sürdü.

Dünyayı şaşırtan açıklama 14 Şubat Cuma günü Ashley St. Clair'in, Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X (Twiter) üzerinden yaptığı paylaşımla geldi.

Çocuk kitapları yazarı olarak tanınan Ashley St. Clair, Elon Musk'ın 13'üncü çocuğunu beş ay önce gizlice dünyaya getirdiğini belirtti.

Uzun bir mesaj yazan Ashley St. Clair "Bundan beş ay önce bu dünyaya bir çocuk getirdim. Babası Elon Musk" diye yazdı.

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Ardından şu cümleleri ekledi: "Bebeğimizin mahremiyetini ve güvenliğini korumak için bunu daha önce açıklamadım. Ama magazin basınının vereceği zarara aldırmadan bunu yapmayı planladığı ortaya çıktı."

Aldığı bu duyum üzerine açıklamayı kendisi yapmak istediğini belirten Ashley St. Clair çocuğunun normal bir çevrede ve bütün yaşıtları gibi büyümesini istediğini belirtti. Özellikle de magazin medyasına çocuğunun mahremiyetine saygı gösterilmesi için seslendi.

Ashley St. Clair, babasının 53 yaşındaki Elon Musk olduğunu ileri sürdüğünü bebeğini 2024 yılında doğurduğunu da belirtti.

St. Clair, medyaya bebeğinin mahremiyetine saygı göstermeleri çağrısı yaptı.

St. Clair bunu takip eden başka bir mesajda da kendisine gelen iyi dilek mesajlarına teşekkür etti.

"Tüm samimiyetimle, nazik sözleriniz için teşekkür ederim. Keşke bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmeseydim. Çocuklar gazeteciler için yasak olmalı" satırlarını da ekledi.

Genç kadın, ailesiyle vakit geçireceği için bir süreliğine X hesabını kapatacağını da satırlarına ekledi. Ailemle vakit geçireceğim ve bir süreliğine oturumu kapatacağım" yazdı.

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Bu iddialara Elon Musk'tan henüz bir yanıt gelmedi.

12 ÇOCUĞUNDAN BİRİ BEBEKKEN ÖLDÜ

Elon Musk, ilk kez 2002 yılında baba oldu. Çocuklarından birini kaybetti ama onunla birlikte toplamda 12 çocuk babası. Bu yeni iddiayla birlikte sahip olduğu çocukların sayısı 13'e çıktı.

Musk, altı çocuğuna ilk karısı Justine Wilson ile evliliğinden sahip oldu. Nevada adlı oğlunun hayatı kısa sürdü.

Ama ikizleri Griffin ve Vivian, üçüz çocutları Kai, Saxon ve Damian artık gençlik çağlarında. Musk ile Wilson 2000 yılında evlendiler ama sekiz yıl sonra boşandılar.

Ünlü iş insanı, şarkıcı Grimes ile ilişkisinden 2020 yılında şu anda yayından ayırmadığı oğlu X'e sahip oldu.

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Elon Musk ile Zillis birlikteyken X adlı oğulları dünyaya geldi. Ama ayrıldıktan sonra iki çocuk daha yaptılar.

Ama eski çift ayrıldıktan sonra da iki çocuk daha yaptı. Bu çocuklara da Y ve Tau adları verildi.

Elon Musk'ın şirketinde çalışan Shivon Zilis'ten de 2 yaşında Strider ve Azure adında ikizleriyle adı ve cinsiyeti açıklanmayan bir çocuğu daha var.

Özetle Elon Musk, şu ana kadar üç farklı kadından 12 tane çocuk babası olduğunu çoktan açıkladı.

Eğer Aslhey St Clair'in iddiası doğruysa dördüncü kadından 13'üncü çocuğu da dünyaya geldi.

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Elon Musk, X adlı oğlunu yanından hiç ayırmıyor.





Elon Musk, bir dönem Amber Heard ile birliktelik yaşadı. Hatta ondan ayrıldıktan sonra çok acı çektiğini de saklamadı. Heard'ün taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen kızı Oonagh'ın sperm donörünün de Musk olduğu konuşuldu. Ama bu konu sadece söylenti olarak kaldı.