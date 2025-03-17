Gizli ilişkisinden bir çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı… ‘Karıma kendimi affettireceğim’ dedi… Aylar sonra yüzü ilk defa güldü

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Karısına ihanet ettiğini ve bununla kalmayıp yaşadığı bu ilişkiden bir de bebeği olduğunu kendi ağzıyla söylemiş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir özür metniyle yaşananları tüm dünyanın öğrenmesine yol açmıştı. Her zaman iyi bir aile babası olarak tanınan ve mutlu yuvası paröakla gösterilen Dave Grohl geçen seninin en çok konuşulan skandallarından birinin kahramanı olmuştu

“KARIMA KENDİMİ AFFETTİRECEĞİM” DEMİŞTİ

“Ailemden af diliyorum. Ne yapıp edip karıma kendimi affettireceğim. Hayal kırıklığına uğrattığım herkese çok üzgün olduğumu belirtiyorum” diyen ünlü şarkıcı Dave Grohl geçen eylül ayında eşi Jordyn Blum’a ihanet etmiş olsa da evliliğini kurtarabilmek için her şeyi göze alacağını söylemişti.

22 yıllık kocasının ihanetini öğrenen Jordyn Blum hemen alyansını parmağından çıkarmış, ayrılmayı kafasına koymuştu... Dave Grohl ise sürekli olarak "Kendimi karıma affettireceğim" diyordu

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Olaylar patlak verdikten sonra hemen boşanma avukatlarının kapısını çalan eşler sonradan tuttukları avukatlardan vazgeçmişlerdi.

22 YILLIK KOCASININ BİR BAŞKASINDAN ÇOCUĞU OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE YIKILMIŞTI

22 yıllık kocasının kendisine ihanet etmekle kalmayıp bir de çocuğu olduğunu öğrenen Jordyn Blum da hemen alyansını parmağından çıkarmış, Los Angeles sokaklarında kimi kazan kızlarıyla kimi zaman tek başına üzgün bir halde dolaşırken görülüyordu. Aylar sonra yüzler ilk kez gülüyor...

AYLAR SONRA YAN YANA… YÜZLER GÜLÜYOR!

Ünlü çift skandaldan 6 ay sonra ilk kez yan yana ve üstelik de oldukça mutlu bir halde görüntülendiler. Özellikle Dave Grohl’un çok neşeli olduğu ve sürekli gülümsediği dikkatlerden kaçmadı.

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Onun kadar olmasa da eşi Jordyn Blum da daha keyifli ve rahatlamış bir görüntü çizdi. Bu olumlu görüntüye rağmen ünlü çiftin evliliğinin geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor

EVLİLİK KURTULDU MU HÂLÂ BELLİ DEĞİL

Ünlü çiftin evliliklerindeki sorunları çözüp ayrılıktan vazgeçip geçmedikleri henüz bilinmiyor. Ancak yine de tüm yaşananlar göz önüne alınınca epey bir yol almışlar gibi bir görüntü veriyorlar…

Çiftin 18 yaşında Violet, 15 yaşında Harper ve 10 yaşında Ophelia adında üç kızları var

Öte yandan olay ortaya çıktığında kimliği bilinmeyen bu “yasak aşk” çocuğunun annesi de kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı.

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BEBEĞİN ANNESİ AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI: KIZIMA KENDİ SOYADINI VERDİ

Foo Fighter grubunun solisti ünlü rock’çı Dave Grohl’la birliktelik yaşayıp bir de kızı olan bu kişinin Los Angeles'ta yaşayan Florida doğumlu rock-and-roll hayranı 38 yaşındaki Jennifer Young olduğu anlaşıldı.

Ünlü müzisyenin ilişki yaşadığı kişinin Jennifer Young adında bir kadın olduğu da yakın zaman önce ortaya çıkmıştı

Jennifer Young bebeğinin 1 Ağustos 2024'te doğduğunu doğruladı ve ünlü şarkıcının soyadının doğum belgesinde yer aldığını söyledi. Ancak kızlarının adını açıklamak istemediğini, ünlü ismin “kızgın” hayranlarından korktuğunu da itiraf etti.

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İLK EŞİNİ DE ALDATMIŞTI…

Dave Grohl ve Jordyn Blum iki yıllık ilişkilerinin ardından 2003’te evlenmişti. Çiftin üç kızı var.

Ünlü şarkıcının Jennifer Leigh Youngblood’la yaptığı 3 yıl süren bir önceki evliliğinin de bir ihanet sonucu bittiği söyleniyor…