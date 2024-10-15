Gizli hamileliğe babası bile inanmamış; Dur biraz, ne diyorsun sen! Elinde doğmamış torununun görüntüsüyle öylece kaldı

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Bunun nedeni de şarkıcının, geçen mayıs ayında Evan Mc Clintock ile evlendirdiği küçük kızı Hailie Jade'in bu ilk bebek haberinin ayrıntılarının ilginç olması. Ve elbette haberin duyuruluş biçimi.

Hayranlarının çok iyi bildiği gibi gerçek adı Marshall Bruce Mathers olan Eminem'in kızı Hailie Jade, babasının Temporary adlı şarkısı için çektiği klipte kamera karşısına geçmişti.

Orada da üzerinde 'Büyükbaba' yazılı bir sweatshirt hediye etti Eminem'e. Bu şekilde de Hailie Jade'in ilk bebeğini beklediği haberi Eminem'e verilmiş oldu.

HAMİLELİK DUYURUSU SIRADAN DEĞİLDİ

Bunun duyulmasının ardından bu kez de Hailie Jade'in aslında evlendiği gün de hamile olduğu ve bunu sevgilisi Evan ile yakın arkadaşı dışında kimsenin bilmediği de ortaya çıktı.

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Ama bu "gizli" hamilelik ile ilgili olup bitenler sadece bunlar değil.

Bir de işin perde arkası kısmı var. Bunu da Hailie Jade Mathers, kendi hazırlayıp sunduğu podcast yayınında anlattı.

Just A Little Shady adlı podcast yayınında 28 yaşındaki genç kadın yaşananları ayrıntısıyla gözler önüne serdi.

BABASI MUTLU HABERİ HEMEN ANLAMADI: 'BANA YAŞLI MI DİYORSUN!'

Babası Eminem'e "Büyükbaba" yazılı sweatshirt'ü verdikten sonra ünlü şarkıcı kızına "Sen bana yaşlı olduğumu mu söylemeye çalışıyorsun 'Büyükbaba' yazan bu giysiyi veriyorsun?" dedi.

Sonra Hailie Jade bu kez de bebeğinin ultrason görüntüsünü babasına gösterdi. Eminem önce elindeki görüntüyle öylece kalakaldı. Tabii sonra büyük bir sevince boğuldu...

İşte o anda Eminem aslında neler olup bittiğini, kızının kendisine yaşlandığını söylemeye çalışmadığını anladı. "Bekle! Bir dakika... Aman Tanrım, bu gerçek mi!" diyerek şaşkınlığını ifade etti.

Hailie Jade'e göre o anlar gerçekten de komikti. Çünkü olup biteni kayıt altına alan kameramanın da bu plandan haberi yoktu.

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O sadece olup bitenin video klibin bir parçası olduğunu sanıyordu. Özetle klibin kamera arkası ekibi de olup bitenler yani Hailie Jade'in hamilelik haberi yüzünden büyük bir şaşkınlığa düşmüştü.

İLK TORUNU ERKEK OLACAK

Bu arada genç kadın yayını sırasında bebeğinin cinsiyetini de açıkladı. Bir balon patlattı ve etrafa mavi konfetiler saçıldı.

Böylece Eminem'in ilk torununun erkek olduğu da anlaşıldı.

O anda Hailie Jade, kocası Evan'ın bunu öğrendiğinde verdiği tepkiyi de "Çok heyecanlandı, birlikte ava gideceklerini golf oynayacaklarını ve arkadaş olacaklarını" söyledi" diyerek anlattı.

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OLAYLAR... OLAYLAR

Artık Eminem'i gençlik yıllarından bu yana takip eden hayranları olayın bütün ayrıntılarını çok iyi öğrendi. Ama bütün bunların üzerindeki sır perdesi usul usul aralandı.

Gelin bir zamanların sorunlu şarkıcısı Eminem'in ilk kez büyükbaba olacağı o yolda neler yaşandığını bir hatırlayalım.

10 ay arayla önce büyük kızı Alaine Scott ardından da küçük kızı Hailie Jade'i evlendiren ünlü şarkıcı, 51 yaşında dede olmaya hazırlandığını video klibi aracılığıyla duyurdu.

Geçen mayıs ayında Evan McClintock ile evlenen Hailie Jade, ilk bebeğini bekliyor... Hayranları bu haberi aylar sonra duydu ama aslında bir sosyal medya fenomeni olan Hailie Jade düğününde de zaten hamileymiş.

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Hatta bunu konuklardan gizlemek için en yakın arkadaşı Brittany Ednie'nin yardımını almış.

DÜĞÜNDEKİ GİZEM İÇİN ÖZÜR DİLEDİLER

Hailie Jade bu gerçeği yine Brittany ile birlikte sunduğu Just A Little Shady adlı podcast yayınında anlattı.

Genç kadın programda "Hamile olduğumu duymuş olabilirsiniz... Sonunda haberi paylaştık... Bu haberi sonunda duyurmak rahatlatıcıydı" dedi...

Sonra da yakın arkadaşı Brittany, Hailie'nin hamileliğini düğünde nasıl sakladıklarını anlattı: "Şimdi de Hailie'nin düğünde hamile olduğunu gizlediğim için kendimi savunmak zorundayım. İnsanlar düğünde onun bebek beklediğini bilmiyordu."

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Arkadaşı Brittany, Hailie'nin düğününde yiyip içerken bile her sorumlu ebeveynin olması gerektiği gibi davrandığını anlattı. Başta alkollü içkilerden uzak durmak olmak üzere yiyecek ve içecek seçimlerine özen gösterdi."

ÜNLÜ ŞARKICI İLK KEZ DEDE OLUYOR

Gençlik yıllarını epey hareketli geçiren Eminem, artık belli bir olgunluğa erişti... Yakında da ilk torununu kucağına alacak.

Eminem'in geçen mayıs ayında evlenen küçük kızı Hailie Jade ile kocası Evan McClintock, ilk bebeklerini bekliyor. Mutlu haberi önce Eminem öğrendi. Sonra da yeni klibinde bütün dünyaya ilan etti.

Gerçek adı Marshall Bruce Mathers olan Eminem'in Temporary adlı şarkısına çektiği video klipte 28 yaşındaki kızı Hailie Jade de kamera karşısına geçti.

KIZI DA SOSYAL MEDYA FENOMENİ

Eminem'in bir Instagram fenomeni olarak tanınan 28 yaşındaki Hailie Jade Scott, uzun süredir birlikte olduğu Evan McClintock ile evlendiğini, 20 Mayıs'ta yaptığı sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Hailie, o paylaşımda da mutluluğunu satırlara döktü.

Beyaz gelinliği içinde mutluluktan kelimenin tam anlamıyla uçarken çekilen pozlarını Instagram hesabından paylaşan Hailie "Daha iyisini isteyemezdik... Mutluluk gözyaşları, kahkahalar ve gülücükler. Çok büyük bir sevgi hissettik "diye ifade etti duygularını.

Çiçeği burnunda kocası Evan'ın ve kendisinin, aile, arkadaş ve yakınlarından gördükleri ilgi ve sevgi nedeniyle büyük bir şükran duygusu hissettiklerini de satırlarına ekledi mutlu gelin.

SADE VE ÇOK ŞIK BİR GELİNLİK GİYDİ

Eminem'in eski eşi Kim Scott ile evliliğinden dünyaya gelen biyolojik kızı Haile, düğünü için askısız bir gelinlik seçti.

Gelinliğin bir kısmı genç kızın bedenini sararken etek kısımları ise kat kat ve kabarıktı. Genç gelin, bu büyük gününde saçını sade bir şekilde topladı ve görünümünü de uzun duvağıyla tamamladı. Damat ise klasik siyah bir takım elbise giydi.

Gelinin babası Eminem de Haile'nin düğünü için her zamanki spor kıyafetlerinden vazgeçip takım elbise giydi. Üstelik düğününde kızını kollarının arasına aldı ve beyaz güllerle süslenmiş pistte onunla dans bile etti.

Hailie ile Evan 2016 yılından bu yana romantik ilişki yaşıyor. Gençler nişanlandıklarını da geçen yıl sosyal medyadan ilan etmişti.

KÜÇÜK KIZINDAN 11 AY ÖNCE DE EVLATLIK KIZINI EVLENDİRMİŞTİ

Eminem'in geçen yılın haziran ayında evlenen büyük kızı Alaine Scott da törende kardeşinin mutluluğuna ortak oldu. Kocasıyla birlikte düğünde ev sahipliği görevini üstlendi.

Alaine de geçen yıl Matt Moeller ile hayatını birleştirdi. Kendisi bu konuda daha tecrübeli olduğu için de kız kardeşine düğün hazırlıkları öncesinde de yardım elini uzattı.

Bu arada ilginç bir ayrıntıyı da atlamayalım...

Geçen hafta sonu evlenen Haile ile Alaine, hem teyze kızı hem de yasal olarak kardeş. Bunu biraz daha açalım.

HEM TEYZE KIZI HEM KARDEŞ

Alaine, Eminem'in o dönemde evli olduğu Kim Scott'ın ikizinin kızı aslında. Fakat annesi genç yaşta kötü alışkanlıkları yüzünden hayata veda edince onu teyzesi Kim ile eniştesi Eminem sahiplendi.

Ünlü şarkıcı onu nüfusuna geçirdi ve soyadını verdi. Böylece aslında biyolojik olarak iki kuzen olan Alaine ile Hailie, birbirlerinin kardeşi olarak büyüdü.

Hailie ile Evan 2016 yılından bu yana romantik ilişki yaşıyor. Gençler nişanlandıklarını da geçen yıl sosyal medyadan ilan etmişti.