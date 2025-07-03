Gizli günlüğüne yazmış… Ölmeden önce kraliçeye yalvarmış… ‘Beni yaşatmayacaklar majesteleri yardım edin!’

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O korkunç kazada hayatını kaybetmeseydi 1 Temmuz’da 64 yaşına basacak olan Diana son günlerde bir kez daha gündemde...

Ona hâlâ büyük bir hayranlıkla bağlı olan dünyanın dört bir yanındaki hayranları, küçücükken annesiz kalan prens oğulları, kraliyet ailesinin geri kalanı ve basın son birkaç gündür hep sonsuza dek 36 yaşında kalacak olan Prenses Diana’dan bahsediyor…

BAŞINA GELECEKLERİ ÖNCEDEN SEZMİŞ MİYDİ?

Basına yansıyan çok çarpıcı bir haber ise Diana’nın trafik kazasında hayatını kaybetmeden önce başına gelecekleri önceden sezmiş olabileceğini işaret ediyor.

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Kraliçe Elizabeth’in gizli günlüğünde ortaya çıkan satırlar Diana’nın büyük korkusunu ortaya koyuyor.

Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Bu korkunç olay, 28 Ağustos 1996'da Prens Charles'tan boşanmasını kesinleştirdikten tam bir yıl sonra yaşandı…

GİZLİ GÜNLÜĞÜNE GELİNİ HAKKINDA SIK SIK YAZMIŞ

Kraliçe Elizabeth gizli günlüğünde Diana’dan “ateş” olarak bahsediyordu, ona bu ismi takmıştı.

Günlüğünde sık sık gelininden bahseden kraliçe onun “halkın prensesi” olarak görülmesinden ve dünya çapında sevilmesinden gurur duyduğundan bahsetmişti.

Kraliçe 1994 yılında, Diana ve Charles'ın ayrılmasından iki yıl sonra günlüğüne şöyle yazmıştı: "Diana monarşi için çok iyi. Onun eğlenceli ve zeki yanını da seviyorum. Dün gece bana Camilla (Parker Bowles) için yaptığı vudu bebeğini gösterdi! Çok güldük."

Kraliçe Elizabeth günlüğünde Charles'tan ayrıldıktan sonra Diana ile yaptığı özel görüşmeleri de ayrıntılı olarak anlatmıştı.

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SANILANIN AKSİNE ELIZABETH GELİNİ DIANA'YI SEVİYORDU

Bu şaşırtıcı konuşmaların birinde Diana kraliçeye gidip rahibe olup kiliseye kapanmasının mümkün olup olmadığını sormuştu…

"O kadar çok incinmişti ki, dünyayla ya da erkeklerle hiçbir ilgisi kalmamıştı. Tek istediği bir manastıra çekilmekti. Ona bu konuyu araştıracağımı söyledim, zavallı çocuk çok acı çekiyordu.”

Elbette Diana, boşandıktan sonra erkeklerden tamamen vazgeçmedi ve öldüğünde İngiltere’nin sayılı zenginlerinden Mohamed Al-Fayed'in oğlu olan erkek arkadaşı Dodi Fayed ile birlikteydi.

Korkunç kazada sevgilisi Dodi de onunla birlikte hayatını kaybetti.

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Diana, 1980 yılında henüz 19 yaşındayken adı Charles ile anılmaya başladığından beri yoğun basın ve paparazzi baskısına maruz kalmıştı. Ancak boşanmasının ardından, kişisel hayatına olan ilgi ve inceleme büyük ölçüde arttı.

KRALİÇEYE KOŞUP YALVARMIŞ: BENİ SAĞ BIRAKMAYACAKLAR MAJESTELERİ YARDIM EDİN!

Elizabeth'in günlüğüne göre, Diana ölümünden bir yıl önce hükümdara basında çıkan haberleri konusunda çaresizce yalvardı.

Elizabeth, 1996’da günlüğüne "Diana gözyaşları içinde bana geldi. ‘Onları’ durdurmam için yalvardı. Charles ve kraliyetin onu ortadan kaldırmak istediğine emindi.” yazmıştı.

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"YAŞAMAMA İZİN VERMEZLER, ÖLÜMÜMÜ KAZA GİBİ GÖSTERECEKLER"

Kraliçe Elizabeth devam ediyordu: “Bana ‘Yaşamama izin vermeyecekler, majesteleri. Bunu bir kaza gibi gösterecekler’ dedi."

EN SONUNDA İTİRAF ETTİ... "ONA İNANIP SARILMALIYDIM"

Kraliçe eski gelinine bunun saçma bir düşünce olduğunu söylemişti. Ama günlüğüne “Gözlerinde korku gördüm” yazmayı ihmal etmedi.

Diana bugün bile hâlâ şüpheli olduğu düşünülen kazada hayatını kaybettikten sonra Kraliçe günlüğüne “Keşke ona sarılsaydım ve ona inansaydım.” yazacak ve büyük bir itirafta bulunacaktı.

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1997 yılının aralık ayında, iki çocuk annesi Diana'nın Paris'te paparazzilerden kaçmaya çalışırken öldükten dört ay sonra Elizabeth günlüğüne “Diana'yı hayal kırıklığına uğrattık. Bugün bizimle birlikte olmalıydı.” yazmıştı.