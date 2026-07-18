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Aşktan kör olan gözleri açılmaya başladı... Arkasından konuştuğu babasının iyi niyetine muhtaç kaldı: Bizi yine evine al!

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#Prens Harry#Meghan Markle#Kral Charles
Aşktan kör olan gözleri açılmaya başladı... Arkasından konuştuğu babasının iyi niyetine muhtaç kaldı: Bizi yine evine al
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 17:37

İngiliz kraliyet ailesi geçtiğimiz hafta çok özel bir olay yaşadı. Kral Charles en son 2022 yılında gördüğü iki torunu 7 yaşındaki Archie ve 5 yaşındaki Lilibet ile dört yıl aradan sonra bir araya geldi. Elbette iki kardeşin yanında babaları Prens Harry ile anneleri Meghan Markle da vardı

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 Aslında o gezi olaylı başlamıştı. Prens Harry, istediği güvenlik, kendisine sağlanmadığı için Londra'ya tek başına gitti.

O sırada iki çocuğuyla birlikte Portekiz'de bulunan Meghan da onları alıp sonradan aileye katıldı.

Aşktan kör olan gözleri açılmaya başladı... Arkasından konuştuğu babasının iyi niyetine muhtaç kaldı: Bizi yine evine al
Uzun sözün kısası Kral Charles, dört yıldır görmediği iki torunu, oğlu ve geliniyle bir aile buluşması gerçekleştirdi.

Önceden yapılan açıklama uyarınca o görüşmeden tek bir kare bile basına yansımadı. Ama kraliyet yazarı Alison Boshoff'un iddiasına göre o gizli görüşmenin gizli bir gündemi vardı.

Aşktan kör olan gözleri açılmaya başladı... Arkasından konuştuğu babasının iyi niyetine muhtaç kaldı: Bizi yine evine al
AİLEYE GERİ DÖNMEYE ÇALIŞIYORLAR
Onun iddiasına göre Harry ve Meghan, 2020'de İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıklarını simgeleyen Megxit'i tersine çevirmeye yani aileye geri dönmeye çalışıyorlar.

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Boshoff'un ileri sürdüğüne bakılırsa Harry ile Meghan, bir süredir Portekiz'de bir tatil evinde kalıyorlar. Orayı seçtiler çünkü Portekiz'in, İngiltere'ye ABD'den daha yakın...

Aşktan kör olan gözleri açılmaya başladı... Arkasından konuştuğu babasının iyi niyetine muhtaç kaldı: Bizi yine evine al
Kral Charles,  iki torunu Archie ve Lilibet ile dört yıl aradan sonra ilk kez buluştu.

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Aşktan kör olan gözleri açılmaya başladı... Arkasından konuştuğu babasının iyi niyetine muhtaç kaldı: Bizi yine evine al
Bu şekilde eğer planları işlerse İngiltere'ye daha çabuk dönebileceklerine inanıyorlar.

Ayrıca böyle daha yakın bir ülkede kalarak İngiltere ve İngiliz kraliyet ailesiyle bağlarını daha sıkı tutabileceklerine de inanıyorlar.

Aşktan kör olan gözleri açılmaya başladı... Arkasından konuştuğu babasının iyi niyetine muhtaç kaldı: Bizi yine evine al
'İSTENMEYEN KİŞİ OLDUĞUNU HİSSEDİYOR'
Bu arada Harry'nin bir arkadaşı da Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada "Harry'nin içinde Amerika'da istenmeyen bir kişi olduğuna dair bir his var" diye konuştu.

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Yine aynı arkadaşı bu konudaki iddiasını şöyle sürdürdü: "Bu giderek artan bir duygu değişimi. Amerikan rüyasının sanıldığı kadar mükemmel olmayabileceğini de hissediyor Harry."

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Aşktan kör olan gözleri açılmaya başladı... Arkasından konuştuğu babasının iyi niyetine muhtaç kaldı: Bizi yine evine al
Başka bazı iddialara göre Meghan Markle da artık İngiltere'ye dönmeye sıcak bakıyor.

Söylenenlere göre Harry, her ne kadar fiziksel olarak ABD'de olsa da kalbi hala İngiltere'de. 

Yine de Harry'nin, ayrılığın ilk dönemlerinde ailesi hakkında söylediği olumsuz sözler, ağır eleştiriler unutulmuş değil. Hatta son bir iddiaya göre Charles, oğlu Harry, gelini Meghan ve torunlarıyla görüştüğü halde konutunda onlara ait herhangi bir fotoğraf bile yer almıyor.

Aşktan kör olan gözleri açılmaya başladı... Arkasından konuştuğu babasının iyi niyetine muhtaç kaldı: Bizi yine evine al
AMERİKAN RÜYASI'NDAN SOĞUDULAR
Ayrıca Harry ile Meghan'ın şanslarını denemek, şöhretlerinden ve kraliyet ailesinden bir ölçüde faydalanmak için Amerika'ya gittikleri bir sır değil.

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Yine de görünüşe göre Sussex çifti Amerika'dan da Amerikan rüyasından da iyice soğudu. Yeni projeler üretmeye çalışıyorlar ama bu da o kadar kolay değil.

Bu yüzden de İngiltere'ye geri dönmek onlar için iyi bir seçenek gibi görünüyor.

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ÇOCUKLARI AİLE KÖKLERİNİ BİLSİN İSTİYOR
Bu arada başka bir kaynak Harry ile Meghan'ın Portekiz'de çocukları Archie ve Lilibet için bir ev edinmek istediklerini de söyledi.

Bunun amacı da iki kardeşin babalarının aile köklerine ABD'den daha yakın bir yerde olmaları.

Aşktan kör olan gözleri açılmaya başladı... Arkasından konuştuğu babasının iyi niyetine muhtaç kaldı: Bizi yine evine al
Bu arada söylenen başka bir ayrıntı daha var ki bu da geri dönme kararının en çok Harry'ye sıcak geldiğinin kanıtı. 

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Harry'nin Meghan'a olan aşkı gözlerini kör ettiği için hiç düşünmeden ABD'ye gitti. Ama artık gözlerinin önündeki perde açılıyor. 

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AİLEYLE BAĞLARINI DAHA SICAK TUTMAK İSTEYECEK
Zaten Harry, hiçbir zaman ailesiyle bağlarını tam olarak koparmadı. Kendini de hala çalışan bir kraliyet ailesi üyesi olarak görüyor.

Bu arada kraliyet yazarı Allison Boshoff, Harry'nin önümüzdeki eylül ayında yine Londra'ya gideceğini ve o zaman Buckingham Sarayı'nda konaklama teklifini kabul edebileceğini öne sürdü.

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#Prens Harry#Meghan Markle#Kral Charles

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