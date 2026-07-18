Aşktan kör olan gözleri açılmaya başladı... Arkasından konuştuğu babasının iyi niyetine muhtaç kaldı: Bizi yine evine al!

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Aslında o gezi olaylı başlamıştı. Prens Harry, istediği güvenlik, kendisine sağlanmadığı için Londra'ya tek başına gitti.
O sırada iki çocuğuyla birlikte Portekiz'de bulunan Meghan da onları alıp sonradan aileye katıldı.
Önceden yapılan açıklama uyarınca o görüşmeden tek bir kare bile basına yansımadı. Ama kraliyet yazarı Alison Boshoff'un iddiasına göre o gizli görüşmenin gizli bir gündemi vardı.
Boshoff'un ileri sürdüğüne bakılırsa Harry ile Meghan, bir süredir Portekiz'de bir tatil evinde kalıyorlar. Orayı seçtiler çünkü Portekiz'in, İngiltere'ye ABD'den daha yakın...
Ayrıca böyle daha yakın bir ülkede kalarak İngiltere ve İngiliz kraliyet ailesiyle bağlarını daha sıkı tutabileceklerine de inanıyorlar.
Yine aynı arkadaşı bu konudaki iddiasını şöyle sürdürdü: "Bu giderek artan bir duygu değişimi. Amerikan rüyasının sanıldığı kadar mükemmel olmayabileceğini de hissediyor Harry."
Söylenenlere göre Harry, her ne kadar fiziksel olarak ABD'de olsa da kalbi hala İngiltere'de.
Yine de Harry'nin, ayrılığın ilk dönemlerinde ailesi hakkında söylediği olumsuz sözler, ağır eleştiriler unutulmuş değil. Hatta son bir iddiaya göre Charles, oğlu Harry, gelini Meghan ve torunlarıyla görüştüğü halde konutunda onlara ait herhangi bir fotoğraf bile yer almıyor.
Yine de görünüşe göre Sussex çifti Amerika'dan da Amerikan rüyasından da iyice soğudu. Yeni projeler üretmeye çalışıyorlar ama bu da o kadar kolay değil.
Bu yüzden de İngiltere'ye geri dönmek onlar için iyi bir seçenek gibi görünüyor.
Bunun amacı da iki kardeşin babalarının aile köklerine ABD'den daha yakın bir yerde olmaları.
Harry'nin Meghan'a olan aşkı gözlerini kör ettiği için hiç düşünmeden ABD'ye gitti. Ama artık gözlerinin önündeki perde açılıyor.
Bu arada kraliyet yazarı Allison Boshoff, Harry'nin önümüzdeki eylül ayında yine Londra'ya gideceğini ve o zaman Buckingham Sarayı'nda konaklama teklifini kabul edebileceğini öne sürdü.