×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2026 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TV REHBERÄ°EKRANDASAÄžLIKÄ°LE LEZZETLÄ° TARÄ°FLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Eski karÄ±sÄ±ndan kan donduran mesaj .'Beni aldatÄ±p, uÄŸruna 27 yÄ±llÄ±k evliliÄŸi çöpe attÄ±ÄŸÄ±n o kadÄ±nla tanÄ±ÅŸmak istiyorum

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Hugh Jackman#Deborra Lee Furness#Sutton Foster
Eski karÄ±sÄ±ndan kan donduran mesaj .Beni aldatÄ±p, uÄŸruna 27 yÄ±llÄ±k evliliÄŸi Ã§Ã¶pe attÄ±ÄŸÄ±n o kadÄ±nla tanÄ±ÅŸmak istiyorum
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 22, 2026 17:29

Son birkaÃ§ yÄ±lÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan yasak aÅŸkÄ±nÄ±n kahramanlarÄ± Hugh Jackman ile Sutton Foster, kendilerini ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ktan hareketsiz bÄ±rakan bir istekle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

Jackman'Ä±n 27 yÄ±l evli kaldÄ±ÄŸÄ± ve ihanet ederek boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eski karÄ±sÄ± Deborra Lee Furness, oyuncunun yeni sevgilisi Sutton Foster ile tanÄ±ÅŸmak istiyor!

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Jackman'Ä±n 70 yaÅŸÄ±ndaki eski karÄ±sÄ± Furness'in bu isteÄŸi, iki sevgilinin, kelimenin tam anlamÄ±yla ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ktan donup kalmasÄ±na neden oldu.

Eski karÄ±sÄ±ndan kan donduran mesaj .Beni aldatÄ±p, uÄŸruna 27 yÄ±llÄ±k evliliÄŸi Ã§Ã¶pe attÄ±ÄŸÄ±n o kadÄ±nla tanÄ±ÅŸmak istiyorum


Deborra Lee Furness'e yakÄ±n kaynaklarÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re, 57 yaÅŸÄ±ndaki eski kocasÄ±ndan bÃ¶yle bir istekte bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±nda kÃ¶tÃ¼ bir niyet yok.

Tam tersine Deborra, Jackman'Ä±n yeni sevgilisi Sutton Foster ile tanÄ±ÅŸarak aralarÄ±ndaki gerginliÄŸi bitirmek istiyor.

SÃ¶z konusu kaynak "Bu isteÄŸin temelinde Deborra'nÄ±n kÄ±zgÄ±n olmasÄ± yok. Ya da Hugh ile Sutton'a hadlerini bildirmek de istemiyor. Tek isteÄŸi gerginliÄŸi en aza indirip yoluna o ÅŸekilde devam etmek" diye konuÅŸtu.

Haberin DevamÄ±
Gözden KaçmasÄ±nBunca servetin varsa derdin de var BÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ± pahalÄ±ya patlÄ±yor: Evlenince kocasÄ±na o bakacakBunca servetin varsa derdin de var! Büyük aÅŸkÄ± pahalÄ±ya patlÄ±yor: Evlenince kocasÄ±na o bakacakHaberi görüntüle

Eski karÄ±sÄ±ndan kan donduran mesaj .Beni aldatÄ±p, uÄŸruna 27 yÄ±llÄ±k evliliÄŸi Ã§Ã¶pe attÄ±ÄŸÄ±n o kadÄ±nla tanÄ±ÅŸmak istiyorum

Yeni iddiaya gÃ¶re Jackman'Ä±n eski karÄ±sÄ± Deborra Lee Furness, 27 yÄ±llÄ±k evliliÄŸinin bitmesine neden olan Sutton Foster ile tanÄ±ÅŸmak istiyor.Â 
Â

Eski karÄ±sÄ±ndan kan donduran mesaj .Beni aldatÄ±p, uÄŸruna 27 yÄ±llÄ±k evliliÄŸi Ã§Ã¶pe attÄ±ÄŸÄ±n o kadÄ±nla tanÄ±ÅŸmak istiyorum

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Deborra Lee Furness, yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra Hugh Jackman ile aynÄ± odada bulunmanÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼ncesine bile dayanamÄ±yordu.

Ama artÄ±k kendi gerÃ§eÄŸini dile getirebilmek iÃ§in iki sevgiliyle yÃ¼zleÅŸmek istiyor.

Daha bu ayÄ±n baÅŸlarÄ±nda Hugh Jackman ile Sutton Foster'Ä±n MET Gala gecesine el ele gidip aÅŸk tablosu sergilemesinin Deborra'yÄ± Ã§ok Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼ konuÅŸuluyordu.

Gözden KaçmasÄ±nGeÃ§miÅŸi temiz deÄŸil diye onu istememiÅŸlerdi... Herkese inat alÄ±mlÄ± Ã§alÄ±mlÄ± gelin oldu: 22nci yÄ±l kutlu olsun'GeçmiÅŸi temiz deÄŸil' diye onu istememiÅŸlerdi... Herkese inat alÄ±mlÄ± çalÄ±mlÄ± gelin oldu: 22'nci yÄ±l kutlu olsun!Haberi görüntüle

Â

Eski karÄ±sÄ±ndan kan donduran mesaj .Beni aldatÄ±p, uÄŸruna 27 yÄ±llÄ±k evliliÄŸi Ã§Ã¶pe attÄ±ÄŸÄ±n o kadÄ±nla tanÄ±ÅŸmak istiyorum

Deborra Lee Furness, eski kocasÄ±nÄ±n eskiden kendisiyle birlikte gittiÄŸi yerlerde Sutton Foster ile aÅŸk tablosu sergilemesinden hem Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyuyor hem de kendini kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ hissediyor.

Haberin DevamÄ±

Eski karÄ±sÄ±ndan kan donduran mesaj .Beni aldatÄ±p, uÄŸruna 27 yÄ±llÄ±k evliliÄŸi Ã§Ã¶pe attÄ±ÄŸÄ±n o kadÄ±nla tanÄ±ÅŸmak istiyorum

Hatta Jackman, eski karÄ±sÄ±yla gittiÄŸi yerlere gittikÃ§e Deborra da hem Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yor hem de bu olup biteni kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼ bulduÄŸu iÃ§in de kendini kÃ¶tÃ¼ hissediyordu.

Ä°ÅŸte bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¼zerine Deborra Lee Furness, belli ki geÃ§miÅŸin sayfalarÄ±nÄ± tam olarak kapatmak iÃ§in eski kocasÄ± ve onun yeni sevgilisiyle yÃ¼zleÅŸmek istiyor.

DiÄŸer yandan her ne kadar Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rsalar da Jackman ile 51 yaÅŸÄ±ndaki Sutton Foster'Ä±n Deborra ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme fikrine aÃ§Ä±k olduklarÄ± da belirtildi.

Gözden KaçmasÄ±nHayatÄ±nÄ± mesleÄŸine adayan Ã§ok Ã¼nlÃ¼ babasÄ± saÄŸ olsun Bu soyadÄ± varken kimse onu durduramaz... BÃ¼yÃ¼k ustanÄ±n kÄ±zÄ± dizi kadrosundaHayatÄ±nÄ± mesleÄŸine adayan çok ünlü babasÄ± saÄŸ olsun! Bu soyadÄ± varken kimse onu durduramaz... Büyük ustanÄ±n kÄ±zÄ± dizi kadrosundaHaberi görüntüle

Eski karÄ±sÄ±ndan kan donduran mesaj .Beni aldatÄ±p, uÄŸruna 27 yÄ±llÄ±k evliliÄŸi Ã§Ã¶pe attÄ±ÄŸÄ±n o kadÄ±nla tanÄ±ÅŸmak istiyorum

SÃ¶ylentilere gÃ¶re Jackman ile Foster, Deborra'dan gelen bu istek nedeniyle ÅŸok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±. Ama yine de onunla gÃ¶rÃ¼ÅŸme fikrine Ã§ok da uzak deÄŸiller.

Gözden KaçmasÄ±nÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± canÄ±yla uÄŸraÅŸÄ±rken bir aÄŸÄ±r darbe daha yedi... Kanser teÅŸhisi alÄ±nca niÅŸanlÄ±m terk etti... Zaten Ã¼nlÃ¼ bir oyuncuyla iliÅŸkisi varmÄ±ÅŸÜnlü ÅŸarkÄ±cÄ± canÄ±yla uÄŸraÅŸÄ±rken bir aÄŸÄ±r darbe daha yedi... 'Kanser teÅŸhisi alÄ±nca niÅŸanlÄ±m terk etti... Zaten ünlü bir oyuncuyla iliÅŸkisi varmÄ±ÅŸHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Hugh Jackman#Deborra Lee Furness#Sutton Foster

BAKMADAN GEÇME!