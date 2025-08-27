Gizli gizli bekarlığa veda etti... Telli duvaklı gelin olmak için gün sayıyor

Haberin Devamı

Çocuk yaşından beri televizyon, sinema ve müzik dünyasında kariyer yapan Selena Gomez, bugüne kadar çektiği bütün aşk acılarını unutturan Benny Blanco ile evlenmek için gün sayıyor artık..



Üstelik son gelen haberlere ve görüntülere bakılırsa Selena ile Benny'nin tarihini bir sır gibi sakladığı düğünü öyle uzak bir gelecekte de değil.

Geçen ay çıkan söylentilere göre genç aşıklar, önümüzdeki eylül ayında evlenecek... Hatta yine ipuçlarını takip edersek Selena Gomez, bekarlığa veda partisini geçtiğimiz hafta sonunda yaptı bile.Daha önce Justin Bieber ile inişli çıkışlı bir aşk yaşayıp ayrılan Selena Gomez, bir grup kız arkadaşıyla birlikte Meksika'nın gözde tatil beldesi Cabo San Lucas'a gitti hafta sonunda... Sonra da konuklarıyla birlikte lüks bir yata binip denize açıldı.Her ne kadar kendisi ve nişanlısı düğünü hakkında ser verip sır vermese de Selena Gomez'in bu tatilde son bekarlık günlerinin tadını çıkardığı öyle gizlenecek gibi değildi.

Selena Gomez ile konuklarının giyiminden kuşamından bu buluşmanın ünlü yıldızı kutlamak için gerçekleştiği çok belliydi.



Grup, eğlenceli bir hafta sonu geçirdikten sonra özel bir jetle Los Angeles'a geri döndü. Uçaktan inen bütün konukların beyaz giymesi ve tişörtlerinin ön kısmında yer alan S ve B harfleri de dikkatlerden kaçmadı.



Elbette "S" harfinin Selena Gomez'i, "B" harfinin de Benny Blanco'yu simgelediğini söylemeye bile gerek yok.



Gomez, kız arkadaşlarıyla eğlenirken nişanlısı Benny Blanco da Las Vegas'ta erkek arkadaşlarıyla bekarlık günlerine veda etti.

Selena Gomez ve konukları Los Angeles'a döndüklerinde uçaktan inerken giydikleri tişörtün üzerindeki "S ve B" harfleri dikkatlerden kaçmadı.

Aslına bakılırsa kendileri basına çok fazla bilgi sızdırmıyorlar ama Selena Gomez ve Benny Blanco'nun düğününün önümüzdeki ay yapılacağı bir buçuk aydır konuşuluyor.Geçtiğimiz yılın sonlarında nişanlanan Gomez ile Blanco, söylenenlere göre evlilik hazırlıkları çoktan tamamlandı bile.ABD magazin basınına yansıyan haberlere göre Selena Gomez ile Benny Blanco, klasik Hollywood tarzı bir düğünle hayatlarını resmen birleştirecek.Genç aşıklara yakın kaynaklara bakılırsa düğün önümüzdeki eylül ayında Montecito'ta yapılacak. Her ne kadar Benny Blanco, acele etmediklerini ikisinin de çok çalıştığını ve rahatlamaya ihtiyaçları olduğunu söylese de işi gayet sıkı tutuyorlar.

İKİ GÜN VE İKİ GECE SÜRECEK

İddialara göre Selena ile Benny, California Montecito'da iki gün iki gece sürecek bir düğünle evlenecek.



Çifte yakın bir kaynak "Selena ve Benny'nin düğünü eylül ayında olacak ve iki gün iki gece sürecek" diyerek durumu anlattı. Hatta davet ettikleri konuklarından, kendilerine iki günlük bavul hazırlamaları ricasında da bulundular.



Yine içeriden sızan iddialara bakılırsa düğüne başta Taylor Swift ve sevgilisi Travis Kelce olmak üzere gösteri dünyasının ünlüleri davetli olacak. Tabii ki çiftin aileleri ve yakın dostları da onların bu mutlu gününe tanıklık etmek üzere düğüne çağrılacak.



Başka bir kaynak Selena ile Benny'nin düğün için eylül ayını düşünmesinin de önemli bir nedeni olduğunu anlattı. Buna göre ikisinin de iş programına en çok uyan zaman eylül ayı çünkü.

ÇEKTİĞİ AŞK ACILARINI ÇOKTAN UNUTTU

Daha önce Justin Bieber ile bir dargın bir barışık gençlik aşkı yaşayan Selena Gomez bu ilişkisini kalp kırıklığıyla bitirdi.



Hatta onların kesin olarak ayrılmasından sonra Bieber, şu andaki karısı Hailey Baldwin ile nişanlandı, sonra da evlendi.



Bir yandan lupus hastalığının bir sonucu olarak böbrek nakli geçiren Selena Gomez, diğer yandan da ruhsal sorunlarla mücadele etti.



Ama sonunda işi gereği tanıştığı Benny Blanco onun hayatını değiştirdi, aşk hayatında aradığı mutluluğu getirdi.

