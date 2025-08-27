Gizli gizli bekarlığa veda etti... Telli duvaklı gelin olmak için gün sayıyor

Güncelleme Tarihi:
Çocuk yaşından beri televizyon, sinema ve müzik dünyasında kariyer yapan Selena Gomez, bugüne kadar çektiği bütün aşk acılarını unutturan Benny Blanco ile evlenmek için gün sayıyor artık..
Üstelik son gelen haberlere ve görüntülere bakılırsa Selena ile Benny'nin tarihini bir sır gibi sakladığı düğünü öyle uzak bir gelecekte de değil.
Selena Gomez ile konuklarının giyiminden kuşamından bu buluşmanın ünlü yıldızı kutlamak için gerçekleştiği çok belliydi.
Grup, eğlenceli bir hafta sonu geçirdikten sonra özel bir jetle Los Angeles'a geri döndü. Uçaktan inen bütün konukların beyaz giymesi ve tişörtlerinin ön kısmında yer alan S ve B harfleri de dikkatlerden kaçmadı.
Elbette "S" harfinin Selena Gomez'i, "B" harfinin de Benny Blanco'yu simgelediğini söylemeye bile gerek yok.
Gomez, kız arkadaşlarıyla eğlenirken nişanlısı Benny Blanco da Las Vegas'ta erkek arkadaşlarıyla bekarlık günlerine veda etti.
İKİ GÜN VE İKİ GECE SÜRECEK
İddialara göre Selena ile Benny, California Montecito'da iki gün iki gece sürecek bir düğünle evlenecek.
Çifte yakın bir kaynak "Selena ve Benny'nin düğünü eylül ayında olacak ve iki gün iki gece sürecek" diyerek durumu anlattı. Hatta davet ettikleri konuklarından, kendilerine iki günlük bavul hazırlamaları ricasında da bulundular.
Yine içeriden sızan iddialara bakılırsa düğüne başta Taylor Swift ve sevgilisi Travis Kelce olmak üzere gösteri dünyasının ünlüleri davetli olacak. Tabii ki çiftin aileleri ve yakın dostları da onların bu mutlu gününe tanıklık etmek üzere düğüne çağrılacak.
Başka bir kaynak Selena ile Benny'nin düğün için eylül ayını düşünmesinin de önemli bir nedeni olduğunu anlattı. Buna göre ikisinin de iş programına en çok uyan zaman eylül ayı çünkü.
ÇEKTİĞİ AŞK ACILARINI ÇOKTAN UNUTTU
Daha önce Justin Bieber ile bir dargın bir barışık gençlik aşkı yaşayan Selena Gomez bu ilişkisini kalp kırıklığıyla bitirdi.
Hatta onların kesin olarak ayrılmasından sonra Bieber, şu andaki karısı Hailey Baldwin ile nişanlandı, sonra da evlendi.
Bir yandan lupus hastalığının bir sonucu olarak böbrek nakli geçiren Selena Gomez, diğer yandan da ruhsal sorunlarla mücadele etti.
Ama sonunda işi gereği tanıştığı Benny Blanco onun hayatını değiştirdi, aşk hayatında aradığı mutluluğu getirdi.