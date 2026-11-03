Gizli evlilik iddialarına cevap verdi: Ne gizlisi, anlı şanlı bir düğün yapacağım!

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Ünlü şarkıcı Suki Waterhouse, 8 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Robert Pattinson’la evlendikleri ve bunu kamuoyundan sakladıkları yönündeki iddiaları reddetti.

Suki Waterhouse, gizli evlilik haberlerini yalanladı ve Robert Pattinson ile gerçekleştireceği düğünün oldukça "görkemli" bir etkinlik olacağının sinyallerini verdi.

Ünlü şarkıcı, dün yayınlanan son röportajında ünlü oyuncuyla olan ilişkisi hakkında nadir açıklamalarda bulundu.

Mart 2024'te kızlarını kucaklarına almalarının ardından ikilinin zaten evlendiğine dair çıkan söylentilere rağmen Waterhouse, düğünlerinin henüz gerçekleşmediğini belirtti.

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Düğün planlarının yıl sonuna kadar süresiz olarak askıya alındığını ifade eden Waterhouse, "Ya hep ya hiç durumu olacak," dedi ve ekledi: "Eğer bu adımı atarsak, devasa bir parti vereceğiz; her şeyiyle çok görkemli olacak."

34 yaşındaki Waterhouse ve 40 yaşındaki Pattinson, 2018 yılından beri birlikteler.

Suki Waterhouse, yoğun programlarına rağmen ilişkilerini nasıl sürdürdüklerini anlatırken "Neredeyse on yıl oldu, bu çok güzel bir şey" dedi ve "Kendi kendime 'Hayatımda böyle bir şey olduğuna inanamıyorum, bu kadar mutlu olduğuma inanamıyorum' diyorum" sözleriyle yaşadığı büyük mutluluğa kendisinin bile hâlâ şaşırdığını saklamadı.

Waterhouse, "sıra dışı" bir hayata sahip olmalarına rağmen hem kendisinin hem de Pattinson'ın harika ebeveynler olduklarına inandığını belirtti. 2 yaşındaki kızları hakkında konuşan Waterhouse, "Ebeveynlik sürecimizi iyi yönettiğimizi düşünüyorum; ikimiz de kızımıza çok bağlıyız" dedi ve kızlarının çok mutlu bir çocuk olduğunu söyledi.

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Pattinson ve Waterhouse hakkındaki nişan söylentileri, ilk olarak Aralık 2023'te Waterhouse'un Londra'da yürüyüş yaparken parmağındaki pırlanta yüzüğü göstermesiyle ortaya çıkmıştı.

Mart ayında, Pattinson'ın Zendaya ile başrolünü paylaştığı "The Drama" filminin galasında, ikiliye "şimdiye kadar sakladıkları en büyük sırrın ne olduğu" sorulduğunda verdiği dikkat çekici yanıt, spekülasyonları yeniden alevlendirdi.

Pattinson, doğrudan Zendaya'ya bakarak, "Seninkiyle aynı," dedi; bu ifade, Zendaya'nın Tom Holland ile olan gizli evliliğine bir gönderme olarak yorumlandı. Bunun üzerine rol arkadaşları güldü ve konu hakkında daha fazla detay vermeyi reddetti.