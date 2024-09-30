Gizli bir düğünle evlenmişti... Ünlü şarkıcı yeni kocasına yasak getirdi: Eski nişanlınla görüşmeyeceksin! 

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Bu düğünlerin ardından konuşulanlar da aylarca bitmek bilmez...

Ama bu evlilik törenlerinden bazıları var ki onlar diğerlerinden farklı. Çünkü bunların ardından ortaya atılan iddiaların her biri başlı başına dikkat çekicidir.

İşte böyle bir gizli düğün geçtiğimiz günlerde gün yüzüne çıktı. Bugüne kadar aşk hayatında bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan ünlü şarkıcı, sonunda hayatının geri kalanını geçirebileceği kişiyi buldu. Hiç zaman yitirmeden de hemen evlendi. Zaten düğününü de gizli bir biçimde yaptı.

Bu ünlü şarkıcının 'kaçarak' evlenmesinin ardından ilk şok atlatıldı ve şimdi duyanları şaşırtan iddialar ortada dolaşmaya başladı.

Buna göre ünlü şarkıcı kısacık zamanda evlenme kararı aldığı kocasına bazı yasaklar getirdi. Üstelik onu eskiden görüştüğü kişilerden de 'koparmaya' çalışıyor. Bunlardan biri de kendisiyle ilişkiye başladığı için ayrıldığı eski nişanlısı.

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NİŞANLI OLDUĞUNU BİLE BİLE ONA DURMADAN MESAJ GÖNDERMİŞ

Gösteri dünyasının son iki gününe damgasını vuran bu iddiaların kahramanı ünlü şarkıcı Lana Del Rey...

39 yaşındaki Lana Del Rey'in kısa süredir birlikte olduğu timsah turu rehberi Jeremy Dufrene ile evlendiği ortaya çıktı. Törene de sadece çiftin aileleri ve çok yakın dostları katıldı.

Bu şaşırtan düğün haberinin ardından çiftle ilgili iddialar da birer birer gün yüzüne çıkmaya başladı. Bunlardan birine göre Lana Del Rey'in evlendiği Jeremy Dufrene, ünlü şarkıcıyla ilişki yaşamaya başlamadan önce 12 yıl boyunca Kelli Welsh ile nişanlıydı. Fakat sonra ondan ayrılıp ünlü şarkıcıyla evlendi.

Buraya kadar bir sorun yok. Bir ilişki biter, diğeri başlar. Bu da hayatın genel kuralı. Ama bu gizli ilişki ve evlilikte bunun dahası da var.

İleri sürülenlere göre Lana Del Rey, Dufrene ile tanıştığında onun nişanlı olduğunu biliyordu. Ama buna rağmen ilişkisine devam etti ve onunla evlendi.

Yeni iddiaya göre ise Lana Del Rey, yeni kocasını da ailesinden koparmaya çalışıyor. Bazı kıskanç davranışlar sergiliyor.

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Gelin bu iddialara biraz yakından bakalım.

ASLINDA BEŞ YIL ÖNCE TANIŞTILAR

Bazı kaynakların iddiasına bakılırsa Lana Del Rey ile Jeremy Dufrene, öyle kısa zamanda tanışıp birbirlerine aşık olmuş değiller.

Lana Del Rey ile 49 yaşındaki Dufrene bundan beş yıl önce tanıştılar. O sırada ünlü şarkıcı, Jeremy Dufrene'in yönettiği timsah gözlem turlarından birine katılmıştı.

Ünlü şarkıcı, o ilk tanışmanın ardından, timsah turu rehberine durmadan mesaj göndermeye başladı. Bu sürenin sonunda Dufrene ile 12 yıllık nişanlısı Kelli Welsh ayrıldı.

Bunun üzerinden çok zaman geçmeden de Lana Del Rey ile Jeremy Duffrane romantik bir ilişkiye başladı.

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NİŞANLISI OLDUĞUNU ÜNLÜ ŞARKICIDAN HİÇ SAKLAMADI

Bu iddiaları ileri süren kaynaklara göre Lana Del Rey, Duffrane'in nişanlı olduğunu bile bile onunla ilgilendi.

Timsah turu rehberi ise bu konuda dürüsttü. Nişanlı olduğunu Del Rey'den hiç gizlemedi. Hatta sosyal medya hesaplarında Kelli Welsh ile birlikte çekilen fotoğrafları bile vardı.

Aslında Kelli ile Dufrene'in aşkının ilk gençlik yıllarına uzanan bir geçmişi var. Kelli 16, Jeremy 19 yaşındayken tanışıp aşık olduar. Faka Jeremy bir ara Gina adlı ilk karısında evlendi ve Kelli'yi terk etti. Bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu ama karısından boşandı.

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Bu boşanmanın ardından ilk gençlik aşkı Kelli'ye geri döndü ve ona evlenme teklif etti. Eski çift, 2012 yılında nişanlandı.

Bu süreçte Kelli'nin de başka bir ilişkisinden Alana adında bir kızı olmuştu. Nişanlandıktan sonra o küçük kızı da Jeremy Dufrene öz babası gibi büyüttü.

Hatta işin daha da ilginç yanı, şu anda 20 yaşında olan Alana adlı genç kız üvey babası Jeremy Dufrene ile birlikte aynı evde kalıyor.

ESKİ NİŞANLISININ EVLERİNE GELİP KIZINI GÖRMESİNİ YASAKLADI

İşte Lana Del Rey'in evlendikten sonra kocasına koyduğu yasaklardan biri de bu ayrıntıyla ilgili.

Buna göre ünlü şarkıcı Alana'nın kendileriyle birlikte yaşamasına ses çıkarmıyor. Ancak kocasının eski nişanlısı Kelli Welsh'in o eve gidip kızı Alana'yı görmesini yasakladı.

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Lana Del Rey, timsah turu rehberiyle birlikte yaşamaya başladığında onun evine taşındı. Ama ünlü şarkıcı oraya taşınmadan önce aynı evde Jeremy ile Kelli birlikkte yaşıyordu.

Lana Del Rey o eve taşınmadan önce sevgilisiyle birlikte Kelli'nin eşyalarını toplayıp kutulara koydu ve evden uzaklaştırdı. Fakat bu yaptıklarından Kelli Welsh'in haberi olmadı.

Bundan sonra da Lana Del Rey, eski nişanlının o eve girmesini yasakladı.

ESKİ KARISI BİLE ZİYARETE GİDİYORDU: Diğer yandan bu kaynaklara bakılırsa işin başka ilginç bir yanı daha var. O da Jeremy Dufrene'in eski karısı Gina'nın da yeni kocasıyla birlikte sık sık o eve gitmesi. Özetle Dufrene ile eski eşi ve o evliliğinden olan çocukları kalabalık bir aile gibi yaşıyorlardı. Lana Del Rey evliliğinden sonra bu durum değişecek gibi görünüyor.





Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile sürpriz bir şekilde evlendi. Çiftin düğününe sadece aileleri ve yakın dostlarından oluşan az sayıda konuk katıldı.





İddialara göre Jeremy Dufrene, Lana Del Rey uğruna 12 yıllık nişanlısı Kelli Welsh ile yollarını ayırdı.