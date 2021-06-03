Gizli buluÅŸmalar bitti: Saklayacak bir ÅŸey kalmadÄ±

AKÅžAM YEMEÄžÄ°NE GÄ°TTÄ°LER

TÄ±pkÄ± yÄ±llar Ã¶nce niÅŸanlandÄ±klarÄ± dÃ¶nemde olduÄŸu gibi yine Bennifer olarak anÄ±lan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, Ã¶nceki gece yemeÄŸe Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡ift, BatÄ± Hollywood'da birlikte bir restorana gidip akÅŸam yemeÄŸi yedi.





Ä°LK KEZ KAMUYA AÃ‡IK BÄ°R ALANDA BÄ°RLÄ°KTEÂ

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, Ã§Ä±kÄ±ÅŸta da objektiflere takÄ±ldÄ±. Birbirlerine sÄ±kÄ± sÄ±kÄ± sarÄ±lan Ã§ift, yavaÅŸÃ§a yÃ¼rÃ¼yerek o anlarÄ±n keyfini Ã§Ä±kardÄ±. Sonra da Affleck'in kendilerine araÃ§larÄ±nÄ± getiren valeye bahÅŸiÅŸ vermesinin ardÄ±ndan araÃ§larÄ±na binerek mekandan uzaklaÅŸtÄ±.

SAKLAYACAK BÄ°R ÅžEY KALMADI

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, bu akÅŸam yemeÄŸi ile ilk kez yazlÄ±k evde ya da daÄŸ evinde deÄŸil de herkese aÃ§Ä±k bir kamusal alanda aÅŸklarÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermiÅŸ oldu.

HERKES ONLARI KONUÅžUYOR

Son gÃ¼nlerde gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda herkes onlarÄ± konuÅŸuyor. Yani tam 17 yÄ±l sonra aÅŸklarÄ±na kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam eden Ã¼nlÃ¼ Ã§ifti. Oysa onlar ayrÄ±lÄ±p yÄ±llar sonra tekrar bir araya gelen tek Ã¼nlÃ¼ Ã§ift deÄŸil. GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda Ã¶yle Ã§iftler var ki bazÄ±larÄ± birkaÃ§ kez ayrÄ±lÄ±p sonra mutluluÄŸu yine birbirlerinde bulan, sonra da evlenip mutlu mesut yaÅŸayan. Ä°ÅŸte ayrÄ± kalamayÄ±p yeniden bir araya gelen o Ã¼nlÃ¼ Ã§iftler.

ÃœnlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±nda son gÃ¼nlerin gÃ¼ndemdeki ikilisi Jennifer Lopez ile Ben Affleck. NasÄ±l olmasÄ±nlar ki? YÄ±llar Ã¶nce niÅŸanlanÄ±p ayrÄ±lan Ã§iftin hayatlarÄ±na sonradan baÅŸkalarÄ± girdi. Hatta her ikisi de uzun sÃ¼ren evlilikler yaÅŸadÄ±. Ama dÃ¶ndÃ¼ler, dolaÅŸtÄ±lar tekrar birbirlerini buldular.



'BENNIFER' KALDIÄžI YERDEN DEVAM

Bir dÃ¶nem Bennifer olarak anÄ±lan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002 yÄ±lÄ±nda birlikte dol aldÄ±klarÄ± Gigi adlÄ± filmin setinde tanÄ±ÅŸtÄ±lar. Her ne kadar bu film, her ikisinin kariyerinde de pek Ã¶vÃ¼nÃ¼lmeyecek bir iÃ§ bÄ±raksa da onlar bir sÃ¼re niÅŸanlÄ± kaldÄ±lar. Fakat sonra yollarÄ± ayrÄ±ldÄ±.



HER Ä°KÄ°SÄ° DE BAÅžKALARIYLA AÄ°LE KURDU

Ben Affleck, 2005 yÄ±lÄ±nda Jennifer Garner ile evlendi ve Ã¼Ã§ Ã§ocuk sahibi oldu. Ã‡ift, 2015'te yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmaya karar verdi. Bu arada Jennifer Lopez de Marc Anthony ile 2004 yÄ±lÄ±nda evlendi. 2014'te boÅŸanan Ã§iftin ikiz Ã§ocuklarÄ± oldu.

Ã–NCE YALANLAYIP SONRA AÃ‡IKLAMA YAPTILAR

Bu evliliÄŸin ardÄ±ndan Lopez, Alex Rodriguez ile uzun bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Hatta Ã§ift, niÅŸanlandÄ±. Fakat bir sÃ¼redir ortalÄ±kta dolaÅŸan ayrÄ±lÄ±k sÃ¶ylentilerini Ã¶nce yalanlasalar da sonradan bunu doÄŸrulayan bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±lar.



'HAYATIMIN EN BÃœYÃœK KALP KIRIKLIÄžI'

Daha Ã¶nce Ã¼Ã§ kez evlenip boÅŸanan Lopez, Ben Affleck ile ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± "HayatÄ±mÄ±n ilk gerÃ§ek kalp kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±ydÄ±" diye anlatmÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Lopez ve Affleck, aÅŸklarÄ±na bir ÅŸans daha verme kararÄ± aldÄ±. Ã–nce Affleck, sÄ±k sÄ±k Lopez'in evine girerken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Sonra da onu Montana'daki tatil evine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.



EGOSUNU YARALADI

Bu arada Lopez'in eski aÅŸkÄ±na geri dÃ¶nmesinden sonra gÃ¶zler Alex Rodriguez'e Ã§evrildi. Kendisi resmi olarak bir aÃ§Ä±klama yapmamÄ±ÅŸ olsa da yakÄ±n Ã§evresine gÃ¶re, Lopez'in kendisini bÄ±rakÄ±p eski aÅŸkÄ± Ben Affleck'a dÃ¶nmesi Rodriguez'in "egosunu yaraladÄ±."





ONLAR DA AYRILIÄžA DAYANAMADI: JUSTIN VE HAÄ°LEY

Ben Affleck ile Jennifer Lopez yÄ±llar sonra tekrar bir araya gelen tek Ã¼nlÃ¼ Ã§ift deÄŸil kuÅŸkusuz. BakalÄ±m gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda baÅŸka kimler "Sensiz olmuyor" deyip eski aÅŸkÄ±na geri dÃ¶ndÃ¼. Hailey Baldwin ve Justin Bieber, bir anda sevgili oldular.Sonra yine aynÄ± hÄ±zla niÅŸanlanÄ±p evlendiler. Bu kararlarÄ± da baylarda hayranlarÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Fakat onlarÄ±n geÃ§miÅŸini bilenler bu duruma hiÃ§ de ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Baldwin ve Bieber, ilk genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda da birbirlerine romantik hisler besliyordu.



HEP EL ELE GÃ–Z GÃ–ZE

Fakat sonra yollarÄ± ayrÄ±ldÄ±. Ã–yle ki, oyuncu Stephen Baldwin'in kÄ±zÄ± olan Hailey de bir modeldi ve doÄŸal olarak Justin Bieber ile aynÄ± Ã§evredeydi. Ama o dÃ¶nemde ikilinin arasÄ± Ã§ok kÃ¶tÃ¼ydÃ¼. Ã–yle ki aynÄ± ortamda bir araya gelmek zorunda kaldÄ±klarÄ±nda birinin adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± yerden diÄŸeri hemen kaÃ§arcasÄ±na uzaklaÅŸÄ±yordu. Fakat, Ã§ift, yÄ±llar sonra yeniden bir araya. Bu kez hiÃ§ ayrÄ±lmamaya karar verdiler. 2018 yÄ±lÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde birleÅŸtirdiler. Bir yÄ±l sonra da ailelerinin ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir dÃ¼ÄŸÃ¼n yaptÄ±lar. Åžimdilerde her yerde el ele gÃ¶z gÃ¶ze gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyorlar.



Ã‡OK KONUÅžULAN AÅžK

Bu arada Justin Bieber, en medyatik aÅŸklarÄ±ndan birini de Selan Gomez ile yaÅŸadÄ±. O dÃ¶nemde ikisi de genÃ§ yaÅŸta ÅŸÃ¶hretin doruÄŸuna Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Hatta Bieber'Ä±n hayranlarÄ± bu birliktelik yÃ¼zÃ¼nden Gomez'e tehditler de yaÄŸdÄ±rdÄ±. Ã‡iftin aÅŸk heyecanÄ± bir sÃ¼re sonra sÃ¶ndÃ¼.



KESÄ°N OLARAK AYRILDILAR

Bu arada Justin Bieber, Sofia Richie ile flÃ¶rt etti bu ayrÄ±lÄ±k sÃ¼recinde. Fakat Bieber ile Gomez ayrÄ±lÄ±ÄŸa dayanamayÄ±p tekrar bir araya geldiler. Herkes onlardan en azÄ±ndan bir niÅŸan haberi beklerken yollarÄ±nÄ± kesin olarak ayÄ±rdÄ±lar. Bieber de kÄ±sa bir sÃ¼re sonra Hailey Baldwin ile birlikte olmaya baÅŸladÄ±.



AYRI KALAMADILAR

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en Ã§ok mercek altÄ±na alÄ±nan iki Ã¼yesi Prens William ile Kate Middleton evliliklerinde 10'uncu yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±. ÃœÃ§ Ã§ocuklarÄ±yla mutlu bir yaÅŸam sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar. Ama onlar da buraya gelene kadar iniÅŸli- Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± bir sÃ¼reÃ§ten geÃ§ti. William ile Kate Ã¼niversite yÄ±llarÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±lar. O sÄ±rada bir baÅŸka erkek arkadaÅŸÄ± olan Kate ile sadece arkadaÅŸlardÄ± ilk baÅŸlarda. Fakat sonra flÃ¶rt etmeye baÅŸladÄ±lar.



ÃœÃ‡ Ã‡OCUKLARI VAR

2007 yÄ±lÄ±na kadar birliktelikleri sÃ¼rdÃ¼. Fakat Prens William ile Kate Middleton 2007'de yollarÄ±nÄ± ayÄ±rma kararÄ± aldÄ±. Hatta o sÃ¼reÃ§te William'Ä±n adÄ± baÅŸka kadÄ±nlarla da anÄ±ldÄ±. O dÃ¶nemde Ã§ok az kiÅŸi onlarÄ±n tekrar bir araya gelip evleneceÄŸine ihtimal veriyordu. Ama herkesi yanÄ±ltÄ±p tekrar gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±lar. 2010 yÄ±lÄ±nda niÅŸanlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±, bir yÄ±l sonra da evlendiler.



KAÃ‡ KEZ AYRILDIKLARINI ONLAR DA UNUTTU

Carey Hart ve ÅŸarkÄ±cÄ± Pink, Ã§ocuklarÄ±yla birlikte mutlu bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Fakat onlar da bugÃ¼ne gelene kadar iliÅŸkileri boyunca hem de birkaÃ§ kez ayrÄ±lÄ±p barÄ±ÅŸtÄ±lar. Ã‡ift, 2001 yÄ±lÄ±nda flÃ¶rt etmeye baÅŸladÄ±, iki yÄ±l sonra yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. 2005 yÄ±lÄ±nda tekrar bir araya gelip bu kez niÅŸanlandÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±lar. Pink, sevgilisine evlenme teklif etti ve 2006'da evlendiler.



Ä°KÄ° Ã‡OCUKLARI VAR

Ama sanÄ±lmasÄ±n ki bu hikaye bu ÅŸekilde mutlu sona ulaÅŸtÄ±. Ã‡ift; 2008'de resmen ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±lar. Bundan iki yÄ±l sonra tekrar bir araya geldiler. Åžimdi de mutlu bir ÅŸekilde birlikteliklerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

AYRILIP AYRILIP BARIÅžTILAR

Gelelim kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Khai adÄ±nÄ± verdikleri bir bebek sahibi olan Gigi Hadid ile Zayn Malik'e. GenÃ§ Ã§ift, 2015 yÄ±lÄ±nda flÃ¶rt etmeye baÅŸladÄ±. O sÄ±rada Malik, Perrie Edwards ile niÅŸanlÄ±ydÄ±. Fakat Hadid uÄŸruna onu bÄ±raktÄ±. Ä°ki sevgili Malik'in Pillowtalk adlÄ± klibinde birlikte oynadÄ±. Gigi Hadid ile Zayn Malik, 2016'da ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayÄ±p hayranlarÄ±nÄ± ÅŸoke ettiler.



Ã‡OCUK BÃœYÃœTÃœYORLAR

2018 ile 2020 arasÄ±nda ise birkaÃ§ kez bir araya gelip tekrar ayrÄ±ldÄ± Ã§ift. GeÃ§en yÄ±l Ã§iftin iliÅŸkilerine bir ÅŸans daha verdiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Hatta Malik, koronavirÃ¼s karantinasÄ±nÄ± Hadid'in annesi Yolanda'nÄ±n Ã§iftliÄŸinde onlarla birlikte geÃ§irdi. Ã‡ok geÃ§meden Ã§iftin bir bebek beklediÄŸi de ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Åžimdi Gigi Hadid ile Zayn Malik, Khai adÄ±nÄ± verdikleri kÄ±zlarÄ±nÄ± birlikte bÃ¼yÃ¼tÃ¼yorlar.



SET AÅžIKLARI

Game of Thrones dizisinde birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Kit Harington ile Rose Leslie'nin aÅŸklarÄ±nÄ± set dÄ±ÅŸÄ±na da taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± haberi yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda hayranlarÄ± heyecanlandÄ±. Fakat onlar bu iddialar hakkÄ±nda hiÃ§bir yorumda bulunmadÄ±lar. Ä°kili, dizinin Ã§ekimlerinin devam ettiÄŸi sÃ¼reÃ§te bu kez ayrÄ±ldÄ±klarÄ± duyuldu. Onlar yine sessiz kalmayÄ± tercih ettiler.



Ä°SKOÃ‡YA'DA EVLENDÄ°LER

2016'ya gelindiÄŸinde ise artÄ±k saklamaya gerek duymadÄ±klarÄ± iliÅŸkilerini Olivier Ã–dÃ¼lleri tÃ¶reninde el ele Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da resmiyete dÃ¶ktÃ¼ler. Kit Harington ve Rose Leslie, 2017'de niÅŸanlandÄ±klarÄ±nÄ± duyurdular. 2018'de Ä°skoÃ§ya'da evlenen Ã§ift, bu yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda da bir bebek sahibi oldu.

Â ONLAR DA AYRILIP BARIÅžTI

Åžimdi evli, Ã§ocuklu ve mutlu bir hayat sÃ¼rdÃ¼ren Justin Timberlake ile Jessica Biel'in de iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± bir iliÅŸkisi oldu. BirkaÃ§ ay flÃ¶rt ettikten sonra ayrÄ±ldÄ± Ã§ift. Hatta sÃ¶zcÃ¼leri arkadaÅŸ kalmaya karar vererek iliÅŸkilerini bitirdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.



Ä°KÄ° Ã‡OCUKLU MUTLULUK

Fakat ayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±klarÄ± 2011 yÄ±lÄ±nÄ±n yaz aylarÄ±nda tekrar bir araya gelip tatile Ã§Ä±ktÄ±lar. AynÄ± yÄ±l AralÄ±k ayÄ±nda niÅŸan haberi geldi Ã¼nlÃ¼ Ã§iftten. Timberlake ve Biel, 2019 yÄ±lÄ±nda evlendiler. Ã‡ocuklarÄ±yla mutlu bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar.

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