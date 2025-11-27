BoÅŸandÄ±ÄŸÄ±na boÅŸanacaÄŸÄ±na piÅŸman ettiler... Gizli aÅŸkÄ±nÄ± ortaya serince nefret yaÄŸdÄ±: GÃ¼zel yuvanÄ± kendi ellerinle yÄ±ktÄ±n

Haberin DevamÄ±

Ä°nsan ne kadar Ã§aba harcarsa harcasÄ±n belli ki bir noktadan sonra artÄ±k sevgilisiyle ÅŸÃ¶yle el ele tutuÅŸup sokaÄŸa Ã§Ä±kmak, onunla gÃ¶z gÃ¶ze yemek yemek istiyor. Bu arada tabii eÅŸiyle baÄŸlarÄ±nÄ± resmen koparÄ±p hayatÄ±ndaki bu yeni heyecanÄ± eksiksiz olarak yaÅŸamak.

Herkesin bunun iÃ§in Ã¶deyeceÄŸi bedeller de farklÄ±. Ya da bunun ne kadarÄ±nÄ± gÃ¶ze aldÄ±ÄŸÄ±..

Ä°ÅŸte tam da bÃ¶yle bir deÄŸil iki yuvanÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ±na neden olan bir yasak aÅŸk bu yÄ±lÄ±n iÃ§inde ilk kez objektiflere yakalandÄ±.

Åžimdi de aÅŸkÄ±n taraflarÄ±ndan biri belli ki sevgilisini sosyal medya takipÃ§ilerinden de saklamak istemedi ve ilk paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±.

Sonra?

Bu iÅŸin sonrasÄ± bu Ã¼nlÃ¼ iÃ§in hiÃ§ de kolay olmadÄ± gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± ilk sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir nefret Ã§Ä±ÄŸÄ± da ona doÄŸru yÃ¶neldi.

AÅžK BAÅžLADIÄžINDA Ä°KÄ°SÄ° DE BAÅžKALARIYLA EVLÄ°YDÄ°

Konunun takipÃ§ileri belki de kimden sÃ¶z ettiÄŸimizi anladÄ±... Ya da kimlerden... Elbette Hugh Jackman ile sevgilisi Sutton Foster'danâ€¦

The Music Man adlÄ± mÃ¼zikalde birlikte rol alan ikilinin, giyinme odasÄ± sohbetleri kÄ±sa sÃ¼rede aÅŸka dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼... O sÄ±rada ikisi de evliydi...

Jackman, herkesin dÄ±ÅŸarÄ±dan baktÄ±ÄŸÄ±nda kusursuz gibi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bir evlilik sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yordu Deborra Lee Furness ile.

Sutton Foster ise ikinci kocasÄ± Tedd Griffin ile evliydi. Bir de kÄ±zÄ± vardÄ±...

Ä°kisinin de yuvasÄ± bu yasak aÅŸk yÃ¼zÃ¼nden yÄ±kÄ±ldÄ±. Ã–nce Foster sessiz sedasÄ±z boÅŸandÄ±. O sÄ±rada bu durum Ã§ok da fazla dikkat Ã§ekmedi.

Ama Hugh Jackman ile 27 yÄ±llÄ±k karÄ±sÄ± Deborra Lee Furness'in boÅŸanmasÄ± olay oldu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlar Hollywood'un Ã¶rnek Ã§ifti olarak gÃ¶steriliyordu. Ãœstelik de birlikte yÄ±llarÄ± geÃ§irmiÅŸlerdi. Herkesin "Onlar asla ayrÄ±lmaz" dediÄŸi bir Ã§iftti Jackman ile Furness..

Ortak aÃ§Ä±klamalarÄ±nda elbette ihanete deÄŸinmediler ama gerÃ§ek sonradan ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Jackman, kalbini rol arkadaÅŸÄ± Sutton Foster'a kaptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±... YakÄ±n Ã§evreleri de bunu biliyordu. En son Ã¶ÄŸrenen de karÄ±sÄ± Deborra Lee Furness oldu belki.

Ä°ÅŸte bu yasak aÅŸkÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan sonra Jackman; epey yoÄŸun eleÅŸtiriler aldÄ±. Ama onun yeni aÅŸkÄ±na yÃ¶nelen eleÅŸtiriler orada bitmedi.

SOSYAL MEDYADA DA SAKLANMAK Ä°STEMEDÄ°

Ã–nceki gÃ¼n sevgilisi Sutton Foster'Ä±n, New York'taki bir kulÃ¼pte ÅŸarkÄ± sÃ¶ylediÄŸi videoyu sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±... Bu bir ilkti... Bir baÅŸka deyiÅŸle Jackman, sosyal medyada da aÅŸkÄ±nÄ± ilan etmiÅŸti.

Ä°ÅŸte o noktada da Jackman'a gerÃ§ekten aÄŸÄ±r eleÅŸtiriler yaÄŸmaya baÅŸladÄ± sosyal medyada.

Nedense birÃ§ok kiÅŸi Ã¶rnek bir eÅŸ ve aile babasÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Jackman'a karÄ±sÄ±nÄ± aldatmayÄ± sonra da aÅŸkÄ±nÄ± bÃ¶yle gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermeyi hiÃ§ yakÄ±ÅŸtÄ±ramamÄ±ÅŸtÄ±.

Jackman, sosyal medya sayfasÄ±nda sevgilisi Sutton Foster'Ä±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini paylaÅŸtÄ±. Hemen ardÄ±ndan hayranlarÄ±ndan "Bizi hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±n... KarÄ±na verdiÄŸin sÃ¶zleri tutmadÄ±n" diye tepki aldÄ±. Az sayÄ±da takipÃ§isi ise Jackman ve Foster'Ä±n iliÅŸkisini destekledi. Bu gruptakiler "BaÅŸka insanlarÄ±n evliliÄŸinde ne yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmeden yorum yapmayÄ±n" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildirdi.

Â

'VERDÄ°ÄžÄ°N SÃ–ZLERÄ° TUTMADIN... YUVANI YIKTIN'

Jackman'Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde sahnede bulunan Foster onu kalabalÄ±ÄŸÄ±n iÃ§inde gÃ¶rÃ¼yor, el sallÄ±yor ve hemen kahkaha atÄ±yor.

Bu tatlÄ± bir gÃ¶nderme, ancak yorumlar insanlarÄ±n dedikodu konusu olan aldatma skandalÄ±nÄ± henÃ¼z atlatamadÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±yor.

Bir takipÃ§isi Jackman'a yaptÄ±ÄŸÄ± yorumda "Deborah'ya her zaman yaÄŸdÄ±rdÄ±ÄŸÄ±n Ã¶vgÃ¼leri hatÄ±rlatÄ±yor" diye yazdÄ±.

BirÃ§ok kiÅŸi sanki aÄŸÄ±z birliÄŸi etmiÅŸ gibi Jackman'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± "UtanÃ§ verici" olarak nitelendirdi.

"Eski karÄ±na sÃ¶zler verdin ve hepimiz de onlarÄ± tutacaÄŸÄ±na inandÄ±k. Hepimiz sonunda Hollywood'da verdiÄŸi sÃ¶zleri tutan bir adam olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k. Ta ki daha genÃ§ bir kadÄ±n ortaya Ã§Ä±kana kadar"

diye seslendi bir hayranÄ± da.

BazÄ± yorumlar da Jackman'Ä±n, Blake Lively ve Ryan Reynolds ile yakÄ±n dostluÄŸunu hatÄ±rlatÄ±p "ArkadaÅŸlarÄ±n seni deÄŸiÅŸtiriyor... Hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±sÄ±n" diye yorum yaptÄ±.

Jackman'a, 27 yÄ±llÄ±k yuvasÄ±na sahip Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in "Yuva yÄ±kan" diye seslenenler de oldu.

Her ne kadar Hugh Jackman, onu iyi bir eÅŸ ve aile babasÄ± olarak gÃ¶ren hayranlarÄ±ndan eleÅŸtiriler alsa da onun Sutton Foster ile iliÅŸkisini destekleyen yorumlar da yapÄ±ldÄ±. Ama bunlar az sayÄ±daydÄ±.