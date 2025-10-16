Gizli aşkları ikisinin de yuvasını yıkmıştı... Çifte ihanet evliliğe gidiyor... Nişan yüzükleri takıldı!

Haberin Devamı

İşte birazdan öyküsünü anlatacağımız çift de onlardan biri...

Aynı programda çalışırken birbirlerine aşık oldular. İkisi de başkalarıyla evliydi ama gönül ferman dinlemedi. Uzun süre aşklarını ekip arkadaşlarından bile sakladılar. Ama hangi gerçek sonsuza kadar saklanabilir ki!

Onların bu skandal aşkı da elbette ortaya çıktı. Eşlerinden boşandılar, yuvaları yıkıldı. Üstüne işlerini de kaybettiler...

Belli ki birlikte çok mutlular çünkü yasak aşıklardan nişan haberi geldi!

SONUNDA O YÜZÜK PARMAĞA TAKILDI

Bu anlattığımız, Good Morning America adlı programda birlikte çalışırken aşka düşen T.J Holmes ile Amy Robach.

Çalışma arkadaşıyken aniden yasak aşk kahramanı olan Holmes ile Robach, gerçeğin ortaya çıkmasından sonra Good Morning America programından ayrıldı. Epeydir ortak bir podcast yayını hazırlıyorlar.

Amy and TJ adlı bu podcast yayınında da nişan haberini duyurdular.

Robach "Hepinize nişanlandığımız haberini duyuruyoruz" dedikten sonra ekledi: "Sadece bir aydır nişanlıyız."

'YÜZÜĞÜMÜ GURURLA TAKTIM, KİMSE BİR ŞEY SORMADI'

Başkalarından duymadan önce haberi kendilerinin vermek istediğini belirtti Robach. Sonra da ilişkilerinin başlangıcına gönderme yapan bir cümle kurdu: "Sanırım ilişkimizle ilgili geçmişte yaşadıklarımızdan bu dersi aldık."

48 yaşındaki Amy Robach, kendisinin ve T.J. Holmes'un bir aydır nişan yüzüklerini takarak kalabalık etkinliklere katıldığını ama kimsenin bu konuda tek kelime bile etmediğini anlattı.

Robach "Üç kez kalabalık etkinliklere katıldım. Nişan yüzüğümü de heyecanla ve gururla taktım. Birilerinin 'ne oluyor?' diye sormasını bekledim. Ama bu asla olmadı" diye konuştu.

Belki de tanıdıklarının ve arkadaşlarının bu konuda kibar olmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi Robach.

Amy Robach evlilik teklifinin detaylarını da yakın zamanda açıklayacağını sözlerine ekledi.

'SENİN İÇİN YUVAMI YIKTIM, BİR EVLİLİK TEKLİFİ HAKKIMDIR'

İşin ilginci bu yılın ocak ayında basına yansıyan haberlere bakılırsa Amy Robach artık sevgilisinden bir evlilik teklifi bekliyordu.

Ok dergisinin çifte yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre Amy Robach, Holmes uğruna ailesini, evliliğini tehlikeye attı. Onunla gizli gizli yasak aşk yaşadı. Zaten bu işin sonunda da kocasıyla yollarını ayırdı. İşte bu yüzden ve aradan geçen bunca zamandan sonra sevgilisinin artık kendisine evlenme teklif etmesini bekliyordu.

Aslına bakılırsa T.J Holmes da evlilik konusuna fazla uzak değildi. İkili, bu yılın ilk haftalarında birlikte hazırlayıp sundukları podcast yayınında bu konuya da değindi. Önceleri kaçarak herkesten gizli evlenmeyi düşündüklerini bile saklamadılar.

Sonunda da nişan hayali gerçeğe dönüştü.

AŞKLARINI SAKLAMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTILAR

Good Morning America adlı programı birlikte sunarken birbirlerine aşık olan Robach ile Holmes, başlangıçta magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşmemek için ellerinden gelenin fazlasını yaptılar.

Aşklarını saklayabildikleri kadar sakladılar.

Ama her zamanki gibi gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir alışkanlığı vardı. Onların yasak aşkı da katıldıkları bir spor etkinliğinde gün yüzüne çıktı.

Sonra elbette evlilikleri bitti ve artık aşklarını rahat rahat yaşamaya başladılar.

ESKİ EŞLERİ DE BİRBİRLERİNE AŞIK OLDU

Amy Robach ilk evliliğini Tim McIntosh ile yapmıştı. 2010 yılında Andrew Shue ile yaptığı ikinci evliliği ise T.J Holmes aşkı yüzünden bitti.

Holmes ise Amy Ferson ile ilk evliliğini yaptı. Sonra Marilee Fiebig ile hayatını birleştirdi. Fakat o evliliğini bitiren Robach ile yaşadığı aşk oldu.Robach ve Holmes'un eski eşleri de teselliyi birbirlerinde bulurken aşka düştüler.