Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Gizem Özdilli'den şaşırtan çıkış: Bu saatten sonra kim ne yapacak beni?

Güncelleme Tarihi:

#Gizem Özdilli#Gizem Özdilli Fotoğrafları#Nişantaşı
Gizem Özdilliden şaşırtan çıkış: Bu saatten sonra kim ne yapacak beni
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 08:56

Gizem Özdilli önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı objektife yansıdı.

Haberin Devamı

Muhabirlerle sohbet eden Özdilli, 27 yıldır modellik yaptığını belirterek “Mesleğime sağlıklı olduğum sürece devam edeceğim. Sağlıklı besleniyorum ve fiziğime çok iyi bakıyorum. Emekli olmaya hiç niyetim yok” dedi.

Gizem Özdilliden şaşırtan çıkış: Bu saatten sonra kim ne yapacak beni

Ünlü manken, evlilik sorusuna da ilginç bir yanıt verdi: “Hayatımda kimse yok. Daha önce iki kere evlenme teklifi aldım ama olmadı. Bu saatten sonra evlilik olmaz, kim ne yapacak beni?”

Gözden Kaçmasın

Korkunç kazadan yaralı olarak kurtulmuştu... Kaybımız var, yasımız varKorkunç kazadan yaralı olarak kurtulmuştu... Kaybımız var, yasımız var!
#MELİS İŞİTEN#CEM YILMAZ
Zamansız bir veda...Zamansız bir veda...
#ERDAL UĞURLU#ÇIPLAK VATANDAŞLAR
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gizem Özdilli#Gizem Özdilli Fotoğrafları#Nişantaşı

BAKMADAN GEÇME!

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

#Ur Kraliyet Oyunu
Gizemi çeyrek asırdır çözülemiyor 51 yaşındaki ilkokul öğretmenine ne oldu

Gizemi çeyrek asırdır çözülemiyor! 51 yaşındaki ilkokul öğretmenine ne oldu?

#Marion Barter
Sosyal medyada yapay zekâ selfiesi çılgınlığı yaşanıyor Peki ne kadar güvenli | 8 SORU 8 CEVAP

Sosyal medyada "yapay zekâ selfie'si" çılgınlığı yaşanıyor! Peki ne kadar güvenli? | 8 SORU 8 CEVAP

#Lensa AI

BAKMADAN GEÇME!

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

#Ur Kraliyet Oyunu
Gizemi çeyrek asırdır çözülemiyor 51 yaşındaki ilkokul öğretmenine ne oldu

Gizemi çeyrek asırdır çözülemiyor! 51 yaşındaki ilkokul öğretmenine ne oldu?

#Marion Barter
Sosyal medyada yapay zekâ selfiesi çılgınlığı yaşanıyor Peki ne kadar güvenli | 8 SORU 8 CEVAP

Sosyal medyada "yapay zekâ selfie'si" çılgınlığı yaşanıyor! Peki ne kadar güvenli? | 8 SORU 8 CEVAP

#Lensa AI