Gizem Özdilli'den şaşırtan çıkış: Bu saatten sonra kim ne yapacak beni?

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Muhabirlerle sohbet eden Özdilli, 27 yıldır modellik yaptığını belirterek “Mesleğime sağlıklı olduğum sürece devam edeceğim. Sağlıklı besleniyorum ve fiziğime çok iyi bakıyorum. Emekli olmaya hiç niyetim yok” dedi.



Ünlü manken, evlilik sorusuna da ilginç bir yanıt verdi: “Hayatımda kimse yok. Daha önce iki kere evlenme teklifi aldım ama olmadı. Bu saatten sonra evlilik olmaz, kim ne yapacak beni?”