Gizem Güven kimdir, kaç yaşında? Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven evleniyor

Gizem Güven, nişanlısı futbolcu Caner Turp ile eylül ayında evlenecek. Sihirli Annem’de canlandırdığı Ceren karakteri ile hafızalara kazınan Güven, sosyal medya hesabından düğün öncesinde gelinlikle yaptığı fotoğraf çekimlerini paylaştı. Peki Gizem Güven kimdir, kaç yaşında? İşte 1993 yılında dünyaya gelen Güven ile ilgili bilgiler…

GİZEM GÜVEN KİMDİR?

Gizem Güven, 31 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

3 yaşında süt reklamında rol almıştır. Ardında oynadığı çeşitli reklamlar olmuştur. 6 yaşlarındayken sinema filmi dublajı yapmıştır. Sonrasında ilk olarak Temiz Aile Temiz Gelecek adlı dizide 20 bölüm oynamıştır. Bu projenin sonlanmasının ardından İki Arada dizisinde Özge karakterini canlandırmıştır. Bu yıllarda reklam çalışmalarına da devam etmiş ve bir bankanın reklam serilerinde oynamıştır. Bir giyim markasının 5 yaşından 17 yaşına kadar mankenliğini sürdürmüştür.

2002 yılında başlayan Sihirli Annem dizisinde Ceren karakteri ile uzun yıllar devam etmiş, geniş kitlelerce tanınmıştır.

2006 yılında Sihirli Annem dizisinin bitmesinin ardından Selena dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. (2006-2009)

İlköğretim eğitimini Özel Koza Kolejinde tamamlayıp, Özel Beykent Koleji Sosyal Bilimler Lisesi'ni kazanarak lise eğitimine burada devam etmiştir (2012-2013).

Lise yıllarında Sihirli Annem dizisinin tekrar başlamasıyla Ceren karakteriyle ekranlarda bulunmaya devam etmiştir. (2011-2012) Bu dizinin bitmesinin ardından okuluna ağırlık vererek üniversite sınavlarına hazırlanmaya başlamış, kısa dönem çizim kursunda eğitim almıştır.

Ayrıca bu süre içerisinde dublaj yapmaya da devam etmiştir. Beykent Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünü yüzde yüz başarı bursu ile kazanmıştır. Üniversitede ilk yılını başarı ile tamamlayan Güven, eğitimine devam etmektedir. Yedikule Hayat Yokuşu dizisinde Ayfer karakterini canlandırarak ekranlara geri dönmüştür. 2015 yılında 'Ne Münasebet' adlı dizide Ayça karakterini canlandırmaya başlamıştır.