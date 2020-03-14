Giyme o kürkü giyme! (Esra Sönmezer)

“Git kızım üstüne doğru düzgün bir şeyler giy” diyesi geliyor insanın.

Üstüne üstlük giydiği de kürk yelek!

Hâlâ utanmadan kürk giymeye devam eden bir zihniyet var karşımızda.

Biz hayvanları katledip, kürkünü giyip, etini yedikçe, dünya bizim gibi parazitlerinden kurtulmak için korona da çıkarır, başka başka virüsler de...