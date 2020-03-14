Haber Giriş: 14.03.2020 - 08:06,
Giyme o kürkü giyme! (Esra Sönmezer)
5 yaşındaki kız çocukları bir anda odasına gider, dolabında ne kadar abuk sabuk kıyafet varsa giyip karşımıza gelir ya, Esra Sönmezer de aynen öyle yapıp dolabında ne varsa giymiş.
“Git kızım üstüne doğru düzgün bir şeyler giy” diyesi geliyor insanın.
Üstüne üstlük giydiği de kürk yelek!
Hâlâ utanmadan kürk giymeye devam eden bir zihniyet var karşımızda.
Biz hayvanları katledip, kürkünü giyip, etini yedikçe, dünya bizim gibi parazitlerinden kurtulmak için korona da çıkarır, başka başka virüsler de...
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