Giyinmenin kitabÄ±nÄ± yazdÄ±... O gelince gÃ¶zler baÅŸkasÄ±nÄ± gÃ¶rmÃ¼yor

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Ama onun da Ã¶tesinde bir de galalar var ki iÅŸte orada gÃ¶rsellik, giyim ve kuÅŸam her ÅŸeyden daha fazla Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da sergilenen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, giyilen kÄ±yafetler, kullanÄ±lan takÄ±lar, saÃ§ modelleri hep filme dikkat Ã§ekmenin bir parÃ§asÄ±.

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Erkek yÄ±ldÄ±zlar iÃ§in belki iÅŸler biraz daha kolay. Ã‡ok iddialÄ± olanlar dikkat Ã§ekici giyiniyor. Ama genellikle Ã¼nlÃ¼ bir modacÄ±nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan dÃ¼zgÃ¼n ve iyi kesimli bir takÄ±m elbise onlar iÃ§in gereklilikleri yerine getiriyor.

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Yine de iÅŸin kadÄ±n yÄ±ldÄ±zlar kÄ±smÄ± biraz daha ayrÄ±ntÄ±lÄ±. Sadece Ã¶nemli Ã¶dÃ¼l tÃ¶renlerinde deÄŸil filmlerin gala gecelerinde de kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya genellikle kadÄ±n yÄ±ldÄ±zlar damga vuruyor.

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KIRMIZI HALIDAKÄ° KURALI: KUSURSUZ GÃ–RÃœNMEK

Ãœstelik bazÄ±larÄ± bu konuda gerÃ§ekten son derece usta. Ä°ÅŸte genÃ§ oyuncu Zendaya da bunlardan biri. Belki de kendi kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n en iyi giyinen isimlerinden biri.

Bir sÃ¼redir Tom Holland ile evlilik bilmecesiyle gÃ¼ndemde olan sonunda onunla gÃ¶zlerden uzak evlendiÄŸini aÃ§Ä±klayan 29 yaÅŸÄ±ndaki Zendaya, dÃ¼n gece de Ã¶nemli rollerinden birini Ã¼stlendiÄŸi The Odyssey filminin Londra'da yapÄ±lan galasÄ±ndaydÄ±.



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YÃ¶netmenliÄŸini Christopher Nolan'Ä±n Ã¼stlendiÄŸi filmin Zendaya dÄ±ÅŸÄ±ndaki bÃ¼tÃ¼n kadrosu yani Charlize Theron, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸini bekleyen Anne Hathaway gayet iddialÄ± giyinmiÅŸti.

OnlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Matt Damon, Zendaya'nÄ±n kocasÄ± ve meslektaÅŸÄ± Tom Holland, genÃ§ kuÅŸaÄŸÄ±n gÃ¶zdelerinden Robert Pattinson da kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da gÃ¶z dolduran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergiledi.

Ama doÄŸrusu geceye damgasÄ±nÄ± vuran isim ise Zendaya oldu.

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GenÃ§ yÄ±ldÄ±z, filmde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Athena karakterine gÃ¶nderme yapan bir deÄŸil iki farklÄ± elbise giydi.

Zaten katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± her galaya gÃ¶rsel olarak damgasÄ±nÄ± vuran Zendaya, bu kuralÄ± bir kez daha bozmadÄ±. GÃ¼zel oyuncu, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±nda Ã¼zerinde bembeyaz bir elbise vardÄ±.

Ãœst kÄ±smÄ± korse biÃ§iminde olan elbisenin etek kÄ±smÄ± ise binlerce inciyle sÃ¼slenmiÅŸti. Ãœzerindeki Schiparelli imzalÄ± beyaz elbise Zendaya onunla kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±kmadan sadece birkaÃ§ saat Ã¶nce Paris Moda HaftasÄ±'nda podyumda tanÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Bu arada elbisenin Schiaparelli iÃ§in Daniel Roseberry tarafÄ±ndan tasarlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve markanÄ±n 2026 Sonbahar - KÄ±ÅŸ koleksiyonunda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.

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Ama Zendaya, gala gecesi iÃ§in tek bir elbiseyle yetinmedi. Daha sonra bÃ¼tÃ¼n oyuncu kadrosuyla birlikte poz verirken bu kez Ã¼zerinde su yeÅŸili ÅŸifon bir elbise vardÄ±.

Zendaya, bu tercihiyle de yine galanÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan ismi oldu.

Christopher Nolan'Ä±n, iddialÄ± filmi Odyssey, esin kaynaÄŸÄ±nÄ± Homeros'un Ä°lyada ve Odysseia destanlarÄ±ndan alÄ±yor.

Film, Yunan KralÄ±'nÄ±n, Truva SavaÅŸÄ±'ndan sonra eÅŸi Penelope ile yeniden bir araya gelmek iÃ§in Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tehlikeli yolculuÄŸu konu alÄ±yor.

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Filmin bÃ¼tÃ¼n kadÄ±n oyuncularÄ± son derece ÅŸÄ±k giyinmiÅŸti. Ama Zendaya, bu konudaki farkÄ±nÄ± bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

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250 milyon dolarlÄ±k bir bÃ¼tÃ§esi olan Odyssey'in kadrosunda Matt Damon, Charlize Theron, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Travis Scott, Lupita Nyong'o, Elliot Page,

John Leguizamo'nun da aralarÄ±nda bulunduÄŸu yÄ±ldÄ±zlar yer alÄ±yor.

Bu arada Christopher Nolan'Ä±n, filmin bazÄ± sahnelerini, Ordu'nun PerÅŸembe ilÃ§esindeki Yason Burnu'nda Ã§ektiÄŸini de not dÃ¼ÅŸelim.

Film, 17 Temmuz'da sinemaseverlerle buluÅŸacak.

Matt Damon'Ä±Â The Odyssey'in Londra Leicester Square'daki galasÄ±nda karÄ±sÄ± Luciana Barroso ile kÄ±zlarÄ± da yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

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Filmde Zendaya'nÄ±n bir sÃ¼re Ã¶nce evlendiÄŸi ortaya Ã§Ä±kar Tom Holland, Robert Pattinson ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸine hamile olan Anne Hathaway de rol alÄ±yor.





Charlize Theron, gala iÃ§in iki renkli bir giyim tarzÄ± tercih etti.

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