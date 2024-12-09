Giyinme odasından intikam pozları... Bu ev büyük aşkına mezar olmuştu

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2000'li yılların başında nişanlanıp ayrıldığı Affleck ile bu kez uzun ömürlü bir birliktelik süreceğini düşünüyordu. Diğer taraftan bakınca Ben Affleck'in de beklentisi bu yöndeydi.

Ama öyle olmadı...

Çiftin 2022 yılında başlayan evliliği sadece iki yıl sürdü. Bu süre tam olarak dolmadan ortak yaşamlarının yürümeyeceğini anladılar. Önce yollar ayrıldı, sonra boşanma kararı geldi.

Ben Affleck, teselliyi bir önceki eşi Jennifer Garner ve onunla evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğunda buldu.

ARTIK MUTLULUĞU KENDİ RUHUNDA ARIYOR

Jennifer Lopez ise boşanma kararından sonra verdiği röportajda da belirttiği gibi mutluluğu bir başkasında yani hayatındaki erkekte aramak yerine kendi içinde aramaya başladı.

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Bugüne kadar tam dört kez evlenip boşanan Lopez, aslında bunun ilk örneğini de Ben Affleck ile arasının bozulduğu yaz aylarında vermişti. Turnesini bile iptal eden Lopez, Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen iki çocuğunu ve ailesini de alıp Avrupa tatiline çıktı.

Görünüşe göre de mutluluğu kendi benliğinde arama ve hayatın keyfini çıkarma yolunda emin adımlarla yürüyor.

Bunun son örneklerinden birini de Instagram paylaşımıyla sergiledi ünlü yıldız.

TAKİPÇİLERİ GİYİNME ODASINI HEMEN TANIDI

Lopez, bu yılın ocak ayında Altın Küre töreni öncesi o gece için hazırlanan elbisesini giyip verdiği pozları çektirdiği giyinme odasından görüntüler paylaştı.

Bu kez çok daha iddialı bir elbise giymişti ünlü yıldız.

55 yaşındaki Lopez'in üzerinde derin sırt ve göğüs dekoltesiyle dikkat çeken pırıltılı siyah bir elbise vardı. Saçlarını geriye doğru tarayıp açık bırakan Lopez, elbisesiyle aynı renkte yüksek topuklu ayakkabılarıyla görünümünü tamamladı.

Yapılan yorumlara bakılırsa da Ben Affleck'e neler kaçırdığını bu şekilde göstermek istedi.

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Jennifer Lopez'in bunca ilgi çeken pozlarında gözden kaçmayan başka bir ayrıntı daha vardı. Yıldız, pozlarını bir zamanlar Ben Affleck ile birlikte yaşamak için satın aldıkları malikanenin giyinme odasında vermişti.

Bir zamanlar Ben Affleck ile birlikte yaşamak için satın aldıkları bu lüks konut, Bennifer çiftinin aşkına da mezar oldu. Çift; orada evliliklerine nokta koyma kararı aldı.

Lopez, bu yılın ocak ayında Altın Küre ödül törenine gitmeden önce de yine aynı giyinme odasında poz vermişti. Hatta o dönemde Lopez'in eviyle ilgili ayrıntılar üzerindeki pembe elbiseden daha fazla dikkat çekmişti.

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Yıldız, bu kez bir de evinin mutfağında da poz verdi.





BOŞANMA KARARININ ARDINDAN İLK SÖZLER

Jennifer Lopez geçtiğimiz ekim ayında Interview dergisi ile yaptığı röportajda yıllar sonra kavuştuğu Ben Affleck ile boşanması ve bunun kendisinde yarattığı duyguları kelimelere döktü.

Lopez, öncelikle verdiği boşanma kararından bir saniye bile pişman olmadığını itiraf etti. Nikki Glaser'a bu ayrılığın kesinlikle ihtiyaç duyduğu şey olduğunu söyledi.

JLo bu konuda konuşurken daha önce yaptığı ve hepsi boşanmayla biten üç evliliğini de anımsattı. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazen kendi kendime düşünüyorum. 'Teşekkürler Tanrım... Bu kadar uzun sürdüğü için üzgünüm. Kendime bunu yaptığım için üzgünüm. Aslında bu konuda dersimi ikinci ya da üçüncü kereden sonra almalıydım."

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Hayatı boyunca neredeyse hiç yalnız kalmayan, sevgilileri, nişanlıları ve eşleri eksik olmayan Lopez söylediğine göre bu kez bekar kalmaktan çok da korkmuyor.

'MUTLULUĞU BAŞKALARINDA ARAYAMAM... KENDİ İÇİMDE BULMALIYIM'

Söylediğine göre yalnızlık ilk anda insana çaresizlik hissi veriyor. Korkutucu, yabancı ve hüzünlü. Ama bunun ardından kendini sadece yaşadığı ilişkiyle tanımlamadığını da sözlerine ekledi.

Çünkü ona göre insan her ne kadar bu tür olumsuz duygular içinde olsa da bunun kendisini öldürmediğini keşfediyor. Ondan sonra da kendi kendine mutlu olmayı öğreniyor.

Söylediğine göre Lopez'in yaşadığı da bu zaten: "Başka insanlarda mutluluk arayamam. Mutluluğu kendi içimde bulmalıyım. Ama bazen başka insanlarla olduğumuzda bütün bunları unutuyoruz."

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'ÜZERİME EV YIKILMIŞ GİBİ HİSSETTİM'

Her ne kadar şu an belirsiz bir süre için kendisini ekleyen bekar hayatına hazır olsa da Jennifer Lopez yine de kendini "Biriyle ilişkide olmayı ve onunla birlikte yaşlanmayı isteyen bir romantik" olarak tanımladı.

Röportajda Jennifer Lopez, her ne kadar daha önce üç kez evlenip boşansa da bu dördüncünün kendisini diğerlerinden farklı etkilediğini gizlemedi.

Ben Affleck ile evliliğin sonuna gelmesinin kendisi için çok sert bir darbe olduğunu anlattı: "Gerçekten zordu. Sanki kafama bir balyozla vurulmuş ya da üzerime bir bina yıkılmış gibi" diye anlattı durumunu.