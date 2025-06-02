Giyinme odası bile normal bir ev kadar… 60 milyonluk malikanenin gizli hazinesini sergiledi

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Huylu huyundan vazgeçmez misali kim ne derse desin istediğini yapmaktan da hiç vazgeçmiyor.

Kim Kardashian, Los Angeles'taki 60 milyon dolarlık malikanesindeki lüks giyinme odasının kapılarını hayranlarına açtı.

Orta karar bir ev kadar büyük olan giyinme odasının ağzına kadar kıyafetle dolu dolapları, sayısız ayakkabının sergilendiği rafları ve ayna kaplı duvarlarını sergileyen Kim Kardashian servetini katlayarak milyarderlik mertebesine ulaşmıştı.

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Annesinin bulduğu formatla kız kardeşleriyle birlikte hayatlarını sergiledikleri Kardashians adındaki reality şovla ünlenen, adının karıştığı skandalları bile nakde çevirmeyi bilen ailenin en ünlü yüzü şirketler kurarak iş kadınlığına da soyundu.

Kurduğu iç çamaşırı ve giyim markası Skims ile inanılmaz satış rakamları yakalayan Kim Kardashian bu yolla servetini büyütürken bir yandan da ünlü markaların yüzü olmaya devam ediyor.

Bir giydiğini bir daha giymeyen yıldız isim giyinme odasını ünlü tasarımcıların son modelleriyle doldururken bir yandan da kendi markasının ürünlerini giyerek bedavaya reklam yapmış oluyor.

Kim Kardashian bu saray yavrusu gibi evi 2014’te, Kanye West’le evli olduğu dönemde 20 milyon dolara almıştı.

Kardashian, 2021 yılında Kanye West’ten ayrıldıktan sonra da bu evden vazgeçmedi ve başka bir yere taşınmadı.

Ünlü yıldız burada North (11), Saint (9), Chicago (7) ve Psalm (6) adındaki dört çocuğuyla, onların dadıları, hizmetçiler ve bahçıvanlarıyla birlikte yaşamaya devam ediyor.

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Kim Kardashian daha önce de evinin farklı yerlerinden fotoğraflar paylaşmış, minimalist bir anlayışla döşediği evinin kocaman odalarının çocuğunun genellikle boş olduğu ortaya çıkmıştı.

Hatta Kim Kardashian bu kez de bu pahalı evde çok az eşyayla yaşadığı için eleştirilmiş, hayranları ona orayı mobilyalarla doldurup sıcak bir yuva haline getirmesini tavsiye etmişti.

Kim Kardashian’ın kızı North annesinin bu şekilde döşediği evi hiç sevmediğini itiraf etmişti. “Kızım North ‘Senin evin çok çirkin. Her yer beyaz. Kim böyle yaşamak ister ki?’ diyor” diyen yıldız isim neden böyle bir evde yaşadığını “Dünyada bu kadar kaos varken huzur ve sükunet hissi elde etmek istiyorum” diyerek açıklamıştı.