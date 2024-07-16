Giyinip kuÅŸandÄ±, ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±... Sakin ol... Damat seninle evlenmiyor!

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Zaten Ã¶n kutlamalarÄ± aylardÄ±r sÃ¼ren bu dÃ¼ÄŸÃ¼n, en zengin, en Ã¼nlÃ¼ iÅŸ insanlarÄ±nÄ±, politikacÄ±larÄ±, sanat ve sosyete dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¶nde gelen isimlerini bir araya getirdi. GÃ¼nlerce sÃ¼rdÃ¼ ve geride gÃ¶renlerin, iÃ§inde yaÅŸayanlarÄ±n bile inanmasÄ± gÃ¼Ã§ bir pÄ±rÄ±ltÄ± kaldÄ±.

Her ÅŸey o kadar gÃ¶steriÅŸliydi ki ve o kadar yÃ¼ksek miktarda para harcanmÄ±ÅŸtÄ± ki bu dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ unutmak o kadar kolay olmayacak.

Bu dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n kahramanlarÄ±, yani hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtiren genÃ§ler Hindistan'Ä±n iki zengin ailesine mensup.

Ama sadece Hindistan deÄŸil sÃ¶z konusu olan... DÃ¼nyanÄ±n en zengin iÅŸ insanlarÄ±ndan biri olan Mukesh Ambani'nin en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Anant Ambani ile yine aynÄ± Ã¼lke kÃ¶kenli ve yine dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok kazanan insanlarÄ±ndan biri olan Viren Merchant'Ä±n kÄ±zÄ± Radhika masallardaki gibi bir tÃ¶renle evlendi.

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Ã–YLE BÃœYÃœK BÄ°R Ä°HTÄ°ÅžAM VARDI VE Ã–YLE Ã‡OK PARA HARCANDI KÄ°!

DÃ¼ÄŸÃ¼n sahipleri bu kadar zengin olunca konuklar da bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n dikkatini Ã§ekecek tÃ¼rden oldu elbette.

Mumbai'deki dÃ¼ÄŸÃ¼ne Hindistan'Ä±n iÅŸ, sanat ve sosyete dÃ¼nyasÄ±ndan Ã¼nlÃ¼ isimler kadar dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan ÅŸÃ¶hreti sÄ±nÄ±rlarÄ± aÅŸanlar katÄ±ldÄ±.

Bu gÃ¶steriÅŸli dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n konuklarÄ± arasÄ±nda TV dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en parlak yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olan Kim Kardashian ve kardeÅŸi Khloe Kardashian da yer aldÄ±.

DÃ¼ÄŸÃ¼nde Kardashian- Jenner ailesini temsil eden Kim ve Khloe, en az gelin Radhika Merchant kadar Ã§ok konuÅŸuldu.

KIRMIZILARI GÄ°YDÄ°, ELEÅžTÄ°RÄ°LERÄ°N HEDEFÄ° OLDUÂ

Hatta nereye adÄ±m atsa bÃ¼yÃ¼k ya da kÃ¼Ã§Ã¼k olay yaratan Kim Kardashian, bu dÃ¼ÄŸÃ¼ne de damgasÄ±nÄ± vurdu. Bunun nedeni de Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼k kutlamalar sÄ±rasÄ±nda giydiÄŸi iki farklÄ± kÄ±yafet.

Bu arada sÃ¶zÃ¼n burasÄ±nda hemen ÅŸunu hatÄ±rlatalÄ±m ki dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n konuklarÄ±, Hindistan'Ä±n yerel motiflerini yansÄ±tan kÄ±yafetler giyip aksesuarlar kullandÄ±. Tabii ki dÃ¶rt Ã§ocuk annesi Kim Kardashian da bÃ¶yle davrandÄ±.

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43 yaÅŸÄ±ndaki Kim Kardashian'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nde giydiÄŸi iki kÄ±rmÄ±zÄ± elbise sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ kopardÄ±.

Kardashian bu seÃ§imi yÃ¼zÃ¼nden baÅŸta Hindistan kÃ¶kenliler olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiden yoÄŸun eleÅŸtiriler aldÄ±.

O RENK ELBÄ°SEYÄ° DÃœÄžÃœNDE SADECE GELÄ°NLER GÄ°YÄ°YORÂ

Bunun nedenine gelirsek... Kardashian'Ä±n iki farklÄ± gecede, deÄŸiÅŸik aksesuarlarla tamamlayarak giydiÄŸi elbiselerinin rengi bu dÃ¼ÄŸÃ¼ne uygun bulunmadÄ±.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ kÄ±rmÄ±zÄ±, Hindistan geleneklerine gÃ¶re bir dÃ¼ÄŸÃ¼nde gelinin kÄ±yafeti iÃ§in kullanÄ±labilen bir renk.

Kardashian Ã¼Ã§ gÃ¼n Ã¼Ã§ gecelik dÃ¼ÄŸÃ¼nde dÃ¶rt tane elbise giydi. Bunlardan biri beyaz, diÄŸeri pembe, geri kalan ikisi ise kÄ±rmÄ±zÄ± renkteydi.

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Ä°ÅŸte bu kÄ±rmÄ±zÄ± elbiseler yÃ¼zÃ¼nden de Kim Kardashian, sosyal medyada eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ±n hedefi oldu.

'BUNU BEN BÄ°LE BÄ°LÄ°YORUM'

Bir sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± "Ben MeksikalÄ±yÄ±m. Ben bile bir Hindistan dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde konuklarÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± giymemesi gerektiÄŸini biliyorum" diye yazdÄ±.

Bir baÅŸkasÄ± "Bir Hint dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde asla kÄ±rmÄ±zÄ± giymeyin. Bu renk gelin iÃ§in ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" diyerek yÃ¼z yÄ±llardÄ±r uygulanan kuralÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Kim Kardashian'Ä±n kÄ±rmÄ±zÄ± elbiseleri bir baÅŸka sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± tarafÄ±ndan da ÅŸÃ¶yle eleÅŸtirildi: "Bu ucuz bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve hiÃ§ Hindistan'a Ã¶zgÃ¼ deÄŸil. Sadece gelin kÄ±rmÄ±zÄ± giyer."

Sosyal medyada bunca eleÅŸtiri alan Kim Kardashian'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼n kÄ±yafetlerinden ikisi iÃ§in seÃ§tiÄŸi renk Ambani ve Merchant ailelerini ise hiÃ§ kÄ±zdÄ±rmadÄ± hatta etkilemedi bile.

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Onlar bÃ¼tÃ¼n konuklarÄ±yla olduÄŸu gibi Kim Kardashian'la da samimi bir ÅŸekilde sohbet edip gÃ¼zel aÄŸÄ±rlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

KUTLAMALAR MART AYINDA BAÅžLADIÂ

Anant Ambani ile Radhika Merchant'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iÃ§in kutlamalar bu yÄ±lÄ±n mart ayÄ±nda baÅŸladÄ±. Ä°lk kutlamada Rihanna konuklarÄ± ÅŸarkÄ±larÄ±yla coÅŸturdu.

ArdÄ±ndan Ä°talya'nÄ±n farklÄ± yerlerinde kutlamalar yapÄ±ldÄ± yaz mevsiminin baÅŸÄ±nda.

Son olarak da Ã¼Ã§ gÃ¼n Ã¼Ã§ gecelik bu gÃ¶steriÅŸli dÃ¼ÄŸÃ¼n yapÄ±ldÄ±. Ambani ailesinin bÃ¼tÃ¼n bu tÃ¶renler iÃ§in 325 milyon dolar harcadÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuluyor.

Kardashian tÃ¶rende dÃ¶rt farklÄ± kÄ±yafet giydi. Hindistan'Ä±n yerel motiflerini taÅŸÄ±yan kÄ±yafetlerden biri beyazdÄ±.Â

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Fakat kÄ±rmÄ±zÄ± elbiseleri sosyal medyada eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ±n hedefi oldu.





Hint kÃ¶kenli Ã¼nlÃ¼ oyuncu Priyanka Chopra da dÃ¼ÄŸÃ¼ne kocasÄ± Nick Jonas ile birlikte katÄ±ldÄ±.

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Ä°ngiltere'nin eski baÅŸbakanlarÄ±ndan Tony Blair'in karÄ±sÄ±Â Cherie Blair de kÄ±rmÄ±zÄ± giydi. Ama onun seÃ§imi Kim Kardashian'Ä±n elbiseleri kadar konuÅŸulmadÄ±.Â





Kim ve kardeÅŸi Khloe; Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼k dÃ¼ÄŸÃ¼n boyunca gÃ¶steriÅŸli elbiselerinin yanÄ± sÄ±ra kullandÄ±klarÄ± elmas, zÃ¼mrÃ¼t ve inci takÄ±larla da dikkat Ã§ekti.





Ä°ngiltere'nin bir baÅŸka eski baÅŸbakanÄ± Boris Johnson, eÅŸi Carrie ve Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸuyla birlikte dÃ¼ÄŸÃ¼ndeydi.Â

Gelin Radhika Merchant'Ä±n lengha adÄ± verilen gelinliÄŸi altÄ±n rengi aÄŸÄ±rlÄ±klÄ±ydÄ±. KÄ±rmÄ±zÄ±lar ise geri planda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

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