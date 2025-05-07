Giyindi, kuşandı, gezmesinden de vazgeçmedi… Ama aklı evde kaldı, telefonu elinden düşmedi: Ne de olsa anne yüreği!

Haberin Devamı

Met Gala’nın gediklisi, hem güzelliği hem de şık tarzıyla bu özel geceye her sene davet almayı başaran ünlü süper model Miranda Kerr artık podyumlardan uzakta bir hayat yaşıyor.

Miranda Kerr milyarder Evan Spiegel'le evlendikten snra kendini mesleğinden çekip evine ve çocuklarına adamıştı

42 yaşındaki Avustralyalı güzel özel kampanyaların yüzü olmaya devam etse de artık dört çocuk annesi bir kadın ve ailesini her şeyin önüne koyduğu bir yaşamı seçmiş durumda.

Ünlü modelin Orlando Bloom'dan 13 yaşında bir oğlu var, Kerr ikinci evliliğinde de üç erkek çocuk sahibi oldu

Haberin Devamı

ÖZEL GECENİN EN ŞIK İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

Orlando Bloom yaptığı evlilikten 13 yaşında Flynn adında bir oğlu olan Miranda Kerr teknoloji milyarderi, Spapchat adlı uygulamanın kurucusu ikinci kocası Evan Spiegel'den de üç erkek evlat sahibi olmuştu.

Met Gala’ya birlikte gelen ünlü çift geceye katılmak için oğulları 7 yaşındaki Hart, 6 yaşındaki Myles ve daha 1 yaşında olan Pierre’i evde bakıcılarıyla bırakmak zorunda kaldı.

Miranda Kerr Met Gala'nın en şık isimlerindendi ama aklı hep evde bıraktığı oğullarındaydı...

Gecenin en ilgi çekici kıyafetlerinden birini giyen ünlü model özel dikim straplez elbisesini ön tarafına dikilen bir parça ve uzun kuyruk kısmını da kollarından geçirip yerlere sarkıttığı görünümüyle tam puan aldı.

Boynuna göz kamaştıran elmas bir gerdanlık takan Kerr eski Hollywood stilini tercih etti ve sıkı topuzunu ve kırmızı rujunu dantel bir tülle gizemli hale getirdi.

Gece boyunca telefonu elinden düşmeyen yıldız isim çocuklarıyla görüntülü konuştuğu anları da sosyal medya hesabından paylaştı

Haberin Devamı

AKLI EVDEKİ KÜÇÜK ÇOCUKLARINDA KALDI

Kırmızı halıda hem kocasıyla hem de tek başına bolca poz veren Miranda Kerr’in aklı ise hep evinde, geride bıraktığı üç küçük oğlunda kalmıştı.

Instagram hesabından çocuklarıyla görüntülü konuştuğu anların fotoğraflarını paylaşan Miranda Kerr “Met Gala’ya gidiyorsunuzdur ama çocuklarınızın banyo saatini kaçırmak istememişsinizdir” yazdı.

Çocuklarına el sallayıp öpücük yollarken yüzünde adeta güller açan Miranda Kerr aslında dördüncü çocuğunu doğurmaya başta gönüllü değildi…

Miranda Kerr dördüncü kez anne olmayı pek düşünmemişti ancak Evan Spiegel'in geniş aile isteğini kıramadı ve bir oğlu daha oldu

Haberin Devamı

"KOCAM ÇOK İSTİYOR" DEDİ, DÖRDÜNCÜYÜ DE DOĞURDU

Kendisinden 7 yaş küçük Evan Spiegel’le 2017’de nikah masasına oturan Miranda Kerr evlenir evlenmez peş peşe iki kez anne olmuştu.

Kendisi çok gönüllü olmasa da kocası üçüncü bir bebek daha isteyen Miranda Kerr yeniden hamile kaldığında “Kocam beni üçüncü çocuk için ısrar ede ede ikna etti” demişti.

Çift, en küçük oğulları Pierre’in ilk yaş gününü 27 Şubat’ta kutlamıştı…