Giydiği kıyafeti gördü sinirlerine hakim olamadı: Annemin hatırasını rahat bırak!

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Meghan ile Harry cephesinden, İngiliz kraliyet ailesine özellikle de Kral Charles ile Prens William'a yönelik eleştiriler bitmek bilmedi. Hatta dozu giderek daha da yükseldi.

Bütün bu süreç içinde ne Charles oğlu hakkında konuştu ne de William, toplum içinde kardeşine yönelik bir söz söyledi.

Ama görünüşe göre kapalı kapılar ardında durum çok da öyle değil.

William, Prens Harry ile Meghan Markle'ın özellikle de anneleri Prenses Diana'yı sürekli gündemde tutmasından, onu çağrıştıracak davranışlarda bulunmasından, hatta onu taklit edecek şekilde giyinmesinden rahatsız oluyor ileri sürülenlere göre.

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DIANA GİBİ GİYİNİNCE WILLIAM ÖFKEDEN ÇILDIRDI

Radar adlı internet sitesinin haberine göre, Meghan Markle'ın bir sosyal medya paylaşımında, Diana ile özdeşleşen bir sweatshirt giymesi William'ın sabrını taşırdı.

İleri sürülenlere göre William, kapalı kapılar ardında Meghan'ın, annesi Diana'yı sürekli taklit etmesine olan kızgınlığını bir türlü dizginleyemiyor.

Bunun en yeni örneklerinden biri de geçtiğimiz hafta yaşandı.

Meghan Markle, Prenses Diana'nın 1996 yılında giydiği ve hafızalara kazınan sweatshirtinin bir benzerini giydi. Sonra da o şekilde çekilen pozlarını Instagram sayfasında paylaştı.

İşte bu da William'ın sinirlenmesine neden oldu iddialara göre.

Prenses Diana'nın 1996 yılında çekilen ünlü fotoğraflarından birinde de üzerinde 'Northwestern Üniversity" yazan bu sweatshirt vardı. O kare, Diana'nın ölümünden bir yıl önce çekilmişti.





SÜREKLİ ANNESİNİ TAKLİT ETMESİ WILLIAM'IN İÇİNE İŞLİYOR

Bir kaynağın Radar'a söylediğine göre William, Meghan'ın o paylaşımını gördükten sonra kelimenin tam anlamıyla zincirlerinden boşaldı.

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Söz konusu kaynak "Meghan ve kocası Harry, kelimenin tam anlamıyla İngiliz kraliyet ailesinde tüyleri diken diken ediyorlar. Meghan'ın, Diana'nın giyim tarzını taklit etmesi o kadar da kötü görünmüyor belki. Ama bu durumun William'ın içine nasıl işlediğine inanamazsınız" diye konuştu.

Bu kaynağa göre William, sevgili annesiyle ilgili herhangi bir konuda hassas olabiliyor.

Meghan'ın annesinin hatırasını rahat bırakmasını ve onun huzur içinde yatmasını istediği açık.

Söz konusu kaynak yine de William'ın, Meghan Markle'ı durdurabileceğinden emin olmadığını da sözlerine ekledi.

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Prenses Diana, Harry ile Meghan'ın bir TV kanalı için hazırladığı programda da gündeme gelmişti.Orada da Meghan, henüz bir bebek olan Archie'ye Diana'nın fotoğrafını gösterip 'Bu kim?' diye soruyordu. Hemen ardından da 'Bu büyükanne Diana' diyordu.

O görüntüler de programın yayınlandığı dönemde büyük tepki çekmişti.